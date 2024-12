Atlético desplaza al Real Madrid al tercer lugar de La Liga

El Atlético de Madrid sigue demostrando por qué es uno de los equipos más sólidos de Europa en la actualidad. Con un trabajado triunfo por 1-0 ante el Getafe, el equipo dirigido por Diego Simeone alcanzó su undécima victoria consecutiva en LaLiga, desplazando al Real Madrid al tercer puesto y consolidándose como un serio contendiente por el liderato. En una tarde donde las figuras habituales no brillaron, fueron los suplentes Alexander Sorloth y Nahuel Molina quienes marcaron la diferencia con una jugada que definió el encuentro en el minuto 69.

El partido, disputado en el Metropolitano, estuvo lejos de ser un despliegue de calidad ofensiva por parte del Atlético. El equipo rojiblanco tuvo que enfrentarse a un Getafe ordenado y defensivo, que priorizó mantener el empate antes que arriesgarse en ataque. A pesar de ello, la insistencia y los ajustes tácticos de Simeone rindieron frutos. El cabezazo impecable de Sorloth, tras un centro preciso de Molina, rompió la paridad y aseguró tres puntos fundamentales.

Atlético defeat Getafe 1-0 and jump above Real Madrid to second in La Liga and level on points with leaders Barcelona 👊 pic.twitter.com/Ea6iEKr2HP

— B/R Football (@brfootball) December 15, 2024