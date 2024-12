Insultos desde la grada obligan a detener el PSG-Lyon

El partido que disputaron el París Saint-Germain y el Lyon en el estadio Parque de los Príncipes se detuvo durante cinco minutos en la segunda parte por los cánticos insultantes procedentes de un sector de la grada local.

Exactamente en el minuto 51, el árbitro del choque, Benoît Bastien, tomó la decisión de parar el encuentro. Esto cuando marchaba 2-1 a favor del París Saint-Germain. Se reanudaría hasta que los cánticos no cesaran.

El diario L’Equipe reflejó en su página web que uno de los cánticos fue “les lyonnais sont des salopes” (“las lyonesas son unas zorras”).

Inmediatamente, tres jugadores del PSG, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma y Vitinha, acudieron al sector de la grada implicada, la zona de los radicales de su club, para pedir que cesaran los cánticos e insultos.

Además, en los videomarcadores del estadio se reflejó un mensaje que indicaba a los asistentes al Parque de los Príncipes que el juego estaba detenido a causa de los insultos de un sector de los aficionados: “Respeto. Los cánticos insultantes están prohibidos. El partido podría detenerse o incluso perderse para el club”.

Después de cinco minutos de parón, se reanudó el choque, que finalizó 3-1 a favor del PSG. A lo largo del resto del encuentro se pudo escuchar otro cántico desde el sector de los radicales del cuadro parisino: “Libertad para los ultras”.

🚨🚨🚨 URGENTE!

A partir de agora no futebol francês, caso a torcida de algum clube entoe cantos homofóbicos no estádio, o clube que esta torcida represente PERDERÁ a partida, independente do resultado em campo.

🗞️ Ministro do Esporte da França ao @BFMTV pic.twitter.com/bpksg67rqZ

— L1 Insider 🇨🇵🇧🇷 (@L1InsiderBR) October 24, 2024