Inter Miami jugará un partido amistoso ante el América de México

El próximo 18 de enero, el Allegiant Stadium de Las Vegas será escenario de un emocionante encuentro amistoso entre el Club América de México y el Inter Miami CF de la Major League Soccer (MLS). Este enfrentamiento marcará un hito especial, ya que será la primera vez que el equipo de Florida visite la ciudad de Las Vegas y se mida contra uno de los clubes más históricos de la Liga MX. El partido está programado para iniciar a las 7:00 p. m., hora del Pacífico, y promete un espectáculo cargado de talento y emociones.

Fundado en 2018, el Inter Miami ha emergido como uno de los equipos más ambiciosos de la MLS. Con figuras de la talla de Lionel Messi y Luis Suárez en sus filas, el equipo rosa viene de una temporada histórica en 2024, donde rompió récords de triunfos, goles y puntos, además de alzarse con el prestigioso Supporters’ Shield. Este partido amistoso no solo será una prueba para los dirigidos por Javier Mascherano, sino también una oportunidad para consolidar su estatus internacional frente a un rival de gran jerarquía como el América.

Por su parte, el Club América, con su enorme base de aficionados en Estados Unidos, busca estrechar lazos con su hinchada al norte del continente. Santiago Baños, presidente deportivo del club, destacó la relevancia de este tipo de encuentros, señalando que son clave para el crecimiento deportivo e institucional de ambas escuadras. “Esperamos que sea un partido competitivo y emocionante, que inspire a nuestros aficionados alrededor del mundo”, afirmó el directivo, generando altas expectativas para este enfrentamiento.

El partido entre América e Inter Miami será parte de la pretemporada 2025 de ambos equipos y representa una antesala perfecta para evaluar estrategias y nuevas incorporaciones. Aún no se han revelado detalles sobre la venta de boletos, pero se anticipa una gran demanda debido al atractivo de ambas escuadras. Los seguidores interesados podrán mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales de los clubes. Sin duda, este duelo promete ser un espectáculo futbolístico que deleitará a los aficionados del deporte rey.

All eyes on Vegas. Our 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ season begins January 18 against Club América. The dream continues ✨🩷🖤

Details: https://t.co/a7XkbbkcIH pic.twitter.com/Dy4I4NnXFA

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 15, 2024