Lamine Yamal se traza sus próximas metas a nivel personal

Lamine Yamal, la joven perla del FC Barcelona, ha hecho historia al convertirse en el ganador más joven del prestigioso premio Golden Boy 2024, otorgado por Tuttosport al mejor jugador Sub-21 del mundo. Con tan solo 17 años, 4 meses y 14 días, Lamine ha batido un récord que llevaba casi dos décadas en manos de Lionel Messi, coronándose como una de las mayores promesas del fútbol mundial. En una entrevista exclusiva concedida a Tuttosport, el prodigio culé compartió sus emociones, metas y reflexiones tras recibir este reconocimiento que lo confirma como una estrella en ascenso.

Lamine reveló que la noticia de su victoria le llegó en la “Ciutat Esportiva Joan Gamper”, el centro de entrenamiento del Barça. Aunque ya era el gran favorito en las quinielas de los expertos, no pudo evitar emocionarse al escuchar la confirmación oficial. “La primera persona a la que se lo dije fue a mi madre Sheila”, comentó. Yamal dedicó el premio a su familia, especialmente a su hermanito Keyne y a su abuela Fátima, quienes han sido pilares fundamentales en su vida. “Cada uno de ellos ha contribuido a mi carrera; su apoyo me impulsa a dar lo mejor de mí dentro y fuera del campo”, aseguró.

En la entrevista, Lamine también reflexionó sobre el impacto que ha tenido su formación en La Masía, el legendario semillero del FC Barcelona. “Desde pequeños, nos inculcan valores como el trabajo en equipo, el respeto y el sacrificio. Eso nos prepara no solo como futbolistas, sino también como personas”, señaló. No es casualidad que tantos exalumnos de La Masía hayan triunfado y, como él, se hayan alzado con el Golden Boy, consolidando el prestigio de la cantera azulgrana.

A pesar de su corta edad, Yamal demuestra una madurez y una claridad de pensamiento sorprendentes. Durante la conversación, compartió un consejo para los jóvenes que sueñan con seguir sus pasos: “Nunca se rindan, trabajen duro y disfruten del juego. El esfuerzo constante siempre tiene recompensa”. Además, destacó la importancia de rodearse de personas que crean en uno, afirmando que su éxito no sería posible sin el apoyo de su entorno, incluidos entrenadores y compañeros.

La humildad de Lamine también se refleja en la forma en que maneja la creciente atención mediática. Aunque ya cuenta con casi 25 millones de seguidores en Instagram y es un ídolo de masas, el joven intenta mantener los pies en la tierra. Sin embargo, reconoce que su vida ha cambiado significativamente. “Ya no puedo pasear libremente con mis amigos, pero estoy agradecido por el cariño de los aficionados”, confesó. Entre las muestras de afecto más especiales, destacó las palabras de mujeres mayores, quienes lo ven como una fuente de inspiración para sus nietos.

En cuanto a sus ídolos, Lamine no oculta su admiración por Neymar, cuya creatividad y estilo de juego marcaron su infancia, y por Lionel Messi, a quien considera una leyenda del fútbol mundial. Sin embargo, dejó claro que su objetivo principal es seguir aprendiendo y evolucionando como jugador. “Trato de ser yo mismo, de mejorar cada día y de alcanzar mis propios sueños”, explicó con determinación.

El futuro de Yamal promete estar lleno de éxitos. Su ambición es clara: ganar títulos con el Barcelona y la selección española, alzarse con la Champions League y, algún día, con el Balón de Oro. Fuera del campo, desea terminar sus estudios y retribuir a su familia todo el apoyo recibido. Además, expresó su interés en ayudar a niños que, como él, sueñan con llegar lejos en el fútbol, pero carecen de oportunidades.

La historia de Lamine Yamal apenas comienza, pero ya está dejando una huella imborrable en el fútbol mundial. Con su talento desbordante, su ética de trabajo y su humildad, no cabe duda de que este joven prodigio continuará rompiendo récords y conquistando corazones. Como él mismo dijo, “lo mejor aún está por venir”, y millones de aficionados en todo el mundo esperan con ansias el próximo capítulo de su increíble trayectoria.

🚨 Lamine Yamal: “Before the age of 21… my goal is to win the World Cup with Spain, the Champions League and two more La Ligas with Barça”.

“If I win the Champions League, I’ll also have more chances of winning the Ballon d’Or!”, told Tuttosport. pic.twitter.com/w1Do3cUOfB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2024