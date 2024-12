Mbappé entra en la convocatoria para la final de la Copa Intercontinental

El delantero francés Kylian Mbappé es la gran sorpresa en la convocatoria del Real Madrid para la final de la Copa Intercontinental, que se disputará el próximo miércoles en Catar frente al Pachuca mexicano. El técnico Carlo Ancelotti confirmó la inclusión del astro galo, quien logró recuperarse de la lesión muscular sufrida en el muslo izquierdo el pasado 10 de diciembre durante el partido de la Liga de Campeones contra el Atalanta. A pesar de haber estado ausente en el último compromiso, Mbappé ha mostrado una notable mejoría y podría tener minutos en este duelo crucial.

La lista de convocados llega en medio de complicaciones para el equipo merengue, que afronta importantes bajas por lesión. Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba y Ferland Mendy no estarán disponibles para esta final, obligando a Ancelotti a recurrir a varios jugadores de la cantera. Entre ellos destacan nombres como Youssef Enríquez ‘Yusi’ y Lorenzo Aguado, quienes se perfilan como opciones para reforzar las posiciones defensivas. Además, el regreso de Eduardo Camavinga tras superar su lesión muscular añade solidez al mediocampo madridista.

Por otro lado, Jude Bellingham, aunque no participó en el último entrenamiento del equipo en Madrid, también figura en la convocatoria. Su presencia podría ser clave en el enfrentamiento contra un Pachuca que llega a esta instancia con hambre de gloria y como representante de la Concacaf. Este partido no solo es una oportunidad para que el Real Madrid reafirme su supremacía internacional, sino también para que Mbappé demuestre por qué es una pieza clave en el proyecto del club.

Con el estadio de Lusail como escenario y el trofeo de la Copa Intercontinental en juego, el encuentro promete emociones intensas. La inclusión de figuras de renombre como Mbappé y Bellingham, combinada con la presencia de jóvenes talentos, muestra la mezcla de experiencia y proyección que Ancelotti busca capitalizar. La afición madridista espera con ansias este enfrentamiento, confiando en que su equipo, liderado por el regreso del delantero francés, pueda alzarse con un nuevo título internacional.

