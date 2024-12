“Fue en defensa propia; estaban robando”, afirma señalado de disparar en zona 9

Un ataque armado se registró en horas de la mañana de este martes 17 de diciembre en la 5ª avenida y 1ª calle de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala. El saldo fue de una persona fallecida, una herida y una capturada.

De acuerdo con el reporte de los bomberos Municipales, los transeúntes se comunicaron a la línea de la institución con el fin de requerir apoyo debido a que había ocurrido un hecho de violencia en el que había personas afectadas. En ese sentido, de inmediato se coordinó el traslado de unidades de emergencia al sector.

El oficial Carlos Hernández, vocero de la institución, explicó que los técnicos en urgencias médicas llegaron a bordo de dos ambulancias y encontraron a un hombre de aproximadamente 25 años de edad que tenía impactos de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Mientras tanto, confirmó que en el lugar se localizó el cuerpo de un hombre de unos 50 años, quien ya no contaba con signos vitales a consecuencia de varios impactos de bala.

El portavoz indicó que al lugar nadie se acercó a identificar a las víctimas, ni conocidos ni familiares. Tampoco se encontraron documentos personales, por lo que no se pudo establecer sus identidades.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público que quedaron al resguardo de la escena para el procesamiento necesario y el inicio de las investigaciones.

La PNC confirmó la captura del presunto responsable del ataque armado ocurrido en la zona 9. Señaló que los agentes de la comisaría 11 lo ubicaron inmediatamente tras el hecho en la 9ª calle y 5ª avenida, zona 4.

Al aprehendido se le encontró una pistola marca calibre 9 milímetros, tres cargadores y 35 municiones.

El sindicado, identificado como Jorge Rosales Ramírez, de 43 años, fue trasladado a la Torre de Tribunales, donde brindó algunas declaraciones a los medios de comunicación en las que aseguró que disparó en defensa propia.

Señaló que se trataba de presuntos ladrones y accionó su arma de fuego porque ellos lo agredieron inicialmente. También compartió que es parte del equipo de seguridad de La Terminal.

“Yo disparé por defensa propia. Estaban robando unos ladrones ahí y yo estaba cuidando los bienes de todos los que están trabajando. Y como estaban robando, al ver que yo los estaba alegando, el de la moto me tiró (…) y salió huyendo. El otro que se cruzó fue al que yo le tiré. Ellos no son de aquí de Guatemala, son nicaragüenses. Fue en defensa propia, porque me dispararon, pero no me pegó”, expresó.