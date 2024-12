Iñigo Pérez sobre James Rodríguez: “No ha variado nada”

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este martes que el asunto de James Rodríguez, que no fue convocado por sorpresa para el último partido de Liga frente al Real Madrid hace tres días, “no ha variado nada”, y aseguró que, salvo Raúl de Tomás y Pelayo Fernández, tiene a “todos los jugadores disponibles” frente al Villarreal.

Una hora antes del inicio del derbi frente al Real Madrid se conoció que James Rodríguez no estaba en la convocatoria. Su técnico, Iñigo Pérez, habló de su ausencia con un enigmático mensaje: “Es un tema del que no estoy capacitado para hablar y que no depende de mí”.

Tres días después, Iñigo Pérez, en la previa del partido frente al Villarreal, volvió a evitar profundizar en el tema de James Rodríguez sin dar ningún tipo de explicación ni hablar sobre si contará con el colombiano para la convocatoria.

“No estoy capacitado para hablar de ello. Es un tema normal, pero ahora mismo no puedo hablar. No ha variado nada. No puedo dar más información”, dijo tajante el entrenador español, que aseguró que en la plantilla “nadie ha dicho que se quiera ir”.

La previa

Villarreal y Rayo Vallecano disputan este miércoles en La Cerámica el partido liguero aplazado en su día por la dana, al que los locales llegan tras cinco encuentros sin vencer y eliminados de la Copa y los visitantes reforzados moralmente tras ganar en Mestalla y empatar con el Real Madrid.

El equipo castellonense encadena cuatro partidos sin ganar en Liga y solo dos puntos de doce posibles, algo que les ha hecho perder la cuarta plaza pero también las buenas sensaciones que habían transmitido con su juego en la primera parte de la temporada.

Sexto con 26 puntos en su casillero, el equipo de Marcelino García Toral está a siete puntos del cuarto, que es el Athletic con 33, por lo que el encuentro es una oportunidad para reengancharse en esa pelea.

