¿Parece de 20? Christina Aguilera recibe sus 44 años con atrevido look de leopardo

Christina Aguilera nació en la Ciudad de Nueva York el 18 de diciembre de 1980. Además de cantante y compositora, con éxitos como ‘Genie in a Bottle’, ‘Lady Marmalade’, ‘Say Something’ y ‘Moves like Jagger’, ha destacado como actriz, rama en la que ha sido reconocida como Leyenda de Disney.

También se ha desempeñado como personalidad televisiva estadounidense, ya que fue coach en The Voice en la primera, segunda, tercera, quinta, octava y décima temporada del famoso show de talento.

Después de varios años de aparecer en The All New Mickey Mouse Club (1993-1994), Aguilera se convirtió en una de las principales estrellas pop de los 2000. Además de sus grandes éxitos, es recordada por alguna que otra polémica, como el tan recordado beso con Madonna en los MTV Video Music Awards de 2003.

Christina Aguilera ahora festeja sus 44 años y luce espectacular. Su aspecto ha sido cuestionado y ha generado especulaciones sobre el posible uso de Ozempic u otros medicamentos para bajar de peso, además de algunas cirugías estéticas.

“Cuando eres adolescente, tienes un cuerpo muy diferente al de cuando tienes 20 años”, dice. “Empecé a engordar y eso era inaceptable porque pensaban: ‘Oh, se está poniendo más gorda’. Luego, la gente de la industria me dijo: ‘Les gustó tu cuerpo y cómo eras cuando eras una adolescente delgada’”, dijo en una entrevista.

Ahora la famosa recibió miles de elogios al lucirse con un look de animal print. “Wow luce más hermosa de cuando era joven”, “44 años y luce de 20, me encanta”, “Qué preciosa y sensual”, “Toda una reina del Pop, preciosa”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

