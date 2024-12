La emotiva carta de Rafa Nadal donde revela datos inéditos de su carrera

Rafael Nadal, uno de los tenistas más grandes de todos los tiempos, dejó al mundo sin palabras con una sincera declaración tras su retiro. El español, ganador de 22 títulos de Grand Slam, reveló aspectos personales de su carrera en una emotiva carta publicada en The Players’ Tribune, titulada “El regalo”. Sus palabras, cargadas de vulnerabilidad y autenticidad, ofrecieron una mirada al lado humano de un deportista cuya imagen ha sido símbolo de fortaleza y perseverancia durante más de tres décadas.

En su carta, Nadal confesó que, a pesar de su éxito, siempre vivió con nervios antes de cada partido, incluso en los días de mayor gloria. “Todas las noches antes de un partido, me acostaba sintiendo que podía perder”, admitió. Para él, la incertidumbre y la emoción del deporte eran un combustible constante, un “fuego interior” que le impulsaba a dar lo mejor de sí. Esta revelación sorprende a muchos, ya que desde fuera, Nadal parecía imperturbable, un guerrero infalible en la pista.

