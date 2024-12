Justin Timberlake sufre falla de vestuario y deja ver de más

Justin Timberlake se volvió tendencia tras un incómodo momento que vivió durante una de sus más recientes presentaciones.

El cantante sufrió un fallo inesperado de vestuario que puso en aprietos, literal, a su zona íntima.

Todo ocurrió en un concierto en el Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee, Estados Unidos, cuando el artista de 43 años adelantaba uno de sus shows pertenecientes a su gira ‘Forget Tomorrow World Tour’.

Él intentó disimular un percance con un arnés que usó en uno de sus vestuarios y que aparentemente terminó mostrando más de lo que le habría gustado.

Los videos difundidos en las redes muestran al artista tratando de acomodarse la camiseta para disimular el bulto en la zona de la ingle que sobresalía ante la presión del arnés que posaba sobre sus pantalones.

Pese a que el curioso momento se viralizó rápidamente, él no ha realizado declaraciones sobre el momento que dejó en evidencia su “paquete” en pleno escenario.

Have you seen Justin Timberlake’s wardrobe malfunction showing off his little bulge yet?

“This is going to ruin the tour” lol pic.twitter.com/HAHzADzS6e

— Lauren McKenzie (@TheMcKenziest) December 17, 2024