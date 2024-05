Eva Longoria sufre falla de vestuario y sin querer muestra de más

Las grandes estrellas de Hollywood han desfilado por el Festival de Cine de Cannes dejando recuerdos imborrables y momentos únicos, como el que protagonizó Eva Longoria.

Como es su costumbre, la actriz conquistó la alfombra roja en la presentación de la película Emilia Pérez, de Jacques Audiard, con un atuendo que se robó todas las miradas.

Para desfilar sobre tan destacada pasarela, la protagonista de Mujeres desesperadas eligió un vestido de alta costura verde menta del diseñador libanés Tony Ward.

El vestido, de tirantes, con pedrería, una larga cola y repleto de aberturas no era fácil de dominar y prueba de ello es que a las puertas del mítico hotel Martínez, de donde entran y salen los actores y actrices del festival, la cola de la falda se enganchó en uno de sus tacones.

Al tirar de la tela, y ‘gracias’ a la pronunciada apertura lateral, las bragas-culotte de color nude quedaron a la vista de todos .

No es la primera vez que su look le juega una mala pasada en este mismo escenario. En 2013, mientras paseaba por la alfombra roja comenzó a llover y para evitar mojarse se levantó el vestido dejando ver que en esa ocasión no llevaba ropa interior.

Sensualidad de la actriz

Para seguir con su estadía en Cannes, Eva Longoria fue captada por paparazzis mientras llegaba a la playa Môme de Cannes ataviada con un espectacular vestido transparente.

Esta prenda es de Yanina Couture y está formada por una tela de malla transparente sobre la que hay decenas de hojas bordadas con lentejuelas plateadas. Por debajo debe usarse ropa interior beige adherida al cuerpo para cubrir lo necesario.

La elección de este atuendo fue para asistir a la Global Gift Gala en Cannes. Lo combinó con sandalias plateadas de tacón de vértigo y llevó arracadas plateadas, múltiples anillos y pulseras de diamantes.