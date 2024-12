Estudio revela las canciones navideñas que más accidentes viales provocan

La música navideña es un elemento infaltable en esta época del año, pero un reciente estudio advierte que ciertas melodías festivas podrían representar un peligro al volante. Según la Universidad Tecnológica del Sur de China (SCUT), canciones con ritmos acelerados pueden aumentar el riesgo de accidentes de tráfico, al distraer a los conductores y alterar su comportamiento al manejar.

El análisis señala que los temas con un alto número de beats por minuto (BPM) afectan la concentración y los reflejos de los conductores. Esto ocurre porque la música con un ritmo rápido puede aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la emoción, lo que podría derivar en una conducción más agresiva o impulsiva.

Entre las canciones navideñas identificadas como las más riesgosas, destaca “Frosty the Snowman“, con 172 BPM, la cual encabeza la lista de los temas más peligrosos para escuchar en coche. Otros clásicos como “All I Want for Christmas Is You“ de Mariah Carey y “Feliz Navidad“ de José Feliciano también forman parte del listado.

¿Por qué estas canciones navideñas representan un riesgo?

El impacto de la música en la conducción puede explicarse por varios factores:

Distracción: Canciones pegadizas o muy populares pueden desviar la atención de la carretera, especialmente si el volumen es alto o si los conductores se ponen a cantar o bailar.

Alteración de la percepción: Ritmos acelerados generan una sensación de excitación que podría llevar a una conducción más temeraria.

Asociaciones emocionales: Las letras o los recuerdos asociados con estas melodías también contribuyen a distraer a los conductores.

Las 10 canciones navideñas más peligrosas

Estas son las melodías que, según el estudio, deberías evitar escuchar mientras conduces:

Frosty the Snowman All I Want for Christmas Is You Feliz Navidad Santa Claus Is Comin’ to Town Happy Xmas (War Is Over) Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! Rudolph the Red-Nosed Reindeer I Wish It Could Be Christmas Every Day Have Yourself a Merry Little Christmas I Saw Mommy Kissing Santa Claus

¿El idioma influye?

Aunque no existen estudios específicos que comparen las versiones en inglés y español de estas canciones, el ritmo acelerado, que es el principal factor de riesgo, se mantiene en ambas versiones. Además, si una persona se siente más conectada emocionalmente con la versión en español, el impacto podría ser similar o incluso mayor.

Recomendaciones para disfrutar la música de forma segura

Si bien la música es un acompañante agradable durante los trayectos en esta temporada, los expertos aconsejan mantener un volumen moderado y optar por melodías más tranquilas al conducir. También es importante evitar canciones que puedan generar distracciones o alterar el estado de ánimo de forma excesiva.

En estas fiestas, la seguridad vial también debe ser parte de la celebración. Ajustar tu playlist podría marcar la diferencia entre un viaje sin contratiempos y uno lleno de riesgos.