El portero del París Saint Germain (PSG), Gianluigi Donnarumma, sufre un traumatismo “facial” con “múltiples heridas”, según el primer diagnóstico de los servicios médicos del club, tras un ‘plantillazo’ en la cara por parte de Wilfried Singo en el partido disputado este miércoles contra el Mónaco.

El guardameta internacional italiano, que debió ser sustituido por ese motivo en el minuto 20 del encuentro en el estadio Luis II de Mónaco, regresa esta noche a París con todo el equipo, según añadió el PSG en el parte médico publicado en su página web oficial.

Este jueves está previsto que Donnarumma, que abandonó el campo por su propio pie, se someta a “exámenes médicos” para evaluar el alcance del golpe y de las visibles heridas en el rostro.

“Tendrá que permanecer inactivo durante varios días”, añadió el París Saint Germain en su comunicación.

Por su parte, el club Mónaco condenó los insultos racistas hacia su defensor Wilfried Singo, quien este miércoles dejó al arquero de PSG Gianluigi Donnarumma con el rostro ensangrentado a raíz de un golpe con los tapones en su partido de la Ligue 1.

Singo se disculpó con Donnarumma. “Mi movimiento obviamente no fue intencional, pero pude ver después que él tenía una lesión significativa en su rostro”, escribió Singo en redes sociales. “Te deseo una plena recuperación”, amplió Singo.

Además, el club Mónaco condenó los insultos racistas contra el propio Wilfred Singo. “Condenamos enérgicamente los inaceptables comentarios racistas vertidos sobre Wilfried Singo en las redes sociales tras el partido de anoche contra el Paris Saint-Germain. Este tipo de comportamiento no tiene cabida en el deporte, ni dentro ni fuera del campo, y está en total contradicción con los valores que defiende el Club. El club ofrece todo su apoyo a Wilfried”, escribió el club en sus redes sociales.

