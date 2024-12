Fans de Ariana Grande temen por la salud de la famosa ¿qué le paso?

Ariana Grande es una de las grandes divas del pop mundial y este año ha causado sensación por su papel en Wicked. Sin embargo, su aspecto ha alarmado a sus millones de fans.

En muchas ocasiones la famosa ha causado alarma por su peso y el aspecto de su rostro, sin embargo ella ha comentado que ha sufrido episodios de depresión e incluso en alguna ocasión lo reveló junto a Jim Carrey.

Ahora su cambio ha sido nuevamente cuestionado pues en las redes sociales surgen imágenes de Ariana luciendo un aspecto demacrado y muy delgada.

Ahora que desfila por las alfombras rojas presentando la película Wicked se hace más evidente el posible trastorno alimentario que sufre.

Hace algún tiempo, Ariana Grande había comentado que estaba cansada de recibir críticas dirigidas a su cuerpo. En aquel momento dijo que disfrutaba de buena salud. “Creo que tendríamos que ser más gentiles y menos acostumbrados a comentar sobre los cuerpos de otras personas. Sin importar qué. Si piensas que estás diciendo una cosa buena o bien intencionada, el que sea, saludable, no saludable, grande, pequeña, eso, otro, sexi, no sexi… Simplemente no hace falta”, comentó en esa ocasión.

Los fans están expresando preocupación, ya que su aspecto ahora es muy preocupante.

“Realmente ella necesita que su familia o amigos cercanos”, “Como fans nos estamos uniendo para exigirle que busque ayuda, no queremos verla morir”, “Realmente es preocupante como luce eso ya no es sano”, “No creo que su familia no lo note, ayúdenla”, son algunas reacciones de sus seguidores.

