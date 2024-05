Famoso diseñador usa dobles de Taylor Swift y Ariana Grande para campaña publicitaria

Un reconocido diseñador se encuentra en medio de la polémica por lanzar una campaña publicitaria usa imitadoras de celebridades, como Taylor Swift, Beyoncé, Ariana Grande y Kylie Jenner.

Alexander Wang ha recibido duros comentarios usar dobles de las cantantes y de la modelo para promocionar los bolsos de mano Ricco, los cuales se venden por más de mil dólares.

A través de redes sociales lo señalan de querer explotar la imagen de las famosas y querer “engañar” a los fanáticos para atraer atención y ventas de su nueva colección de bolsos de mano.

Los internautas han bromeado acerca de la incapacidad para pagar contratos millonarios con Taylor, Ariana, Beyoncé y Kylie, que actualmente son algunas de las estrellas del mundo del espectáculo y la música más grandes.

“No le alcanzó para las originales”

“Aquí tenemos las versiones “Temu, piratas y económicas”.

“Este video es diabólico jajaja”

“¿Qué diablos está pasando con esa celebridad pirata?”, escribieron los internautas en Instagram.

En los clips publicitarios aparece Paige Niemann como la doble de Ariana Grande que, con su parecido casi perfecto, está confundiendo a los fans.

Por su parte, SurB aparece como la doble de Beyoncé; Ashley Leechin, como Taylor Swift; y Taylor Madison, como Kylie Jenner.

Más de Alexander Wang

Es uno de los diseñadores más jóvenes que destaca por su encanto a la hora de saber dar a sus prendas ese look urbano elegante y desenfadado al mismo tiempo, que tanto fascina a los norteamericanos.

Su particular forma de trabajar basada en la yuxtaposición de elementos (buen gusto vs mal gusto, años ochenta vs tendencias actuales, el mundo del lujo vs lo básico), ha otorgado a sus creaciones una personalidad única que se adapta muy bien a las preferencias actuales.

El bolso creado por el diseñador, anunciado por imitadoras de Taylor Swift, Beyoncé, Ariana Grande y Kylie Jenner, ya está disponible en línea y su costo es de 850 a 1050 dólares.