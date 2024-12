Influencer es atacada por un tiburón y el momento queda grabado

Una influencer brasileña identificada como Lilian Tagliari vivió un momento inesperado mientras grababa un video rodeada de tiburones nodriza en las Islas Maldivas. Durante la filmación, uno de los tiburones mordió a la joven, quien explicó en sus redes sociales que esta especie es conocida por su temperamento tranquilo y que, en circunstancias normales, rara vez representa un peligro para los humanos.

Lilian compartió que la mordedura pudo haber sido resultado de la mala visión característica de los tiburones nodriza, un factor que ocasionalmente puede llevarlos a reaccionar de forma inesperada. Afortunadamente, las heridas fueron menores y la influencer aprovechó la experiencia para enviar un mensaje sobre la importancia de respetar los hábitats naturales de los animales y actuar con cautela al interactuar con ellos.

“Los tiburones nodriza rara vez muerden a los humanos. La mordedura es más como una succión, así que no faltan extremidades”, bromeó en sus redes sociales.

Momento en que el tiburón muerde a la influencer

El incidente ocurrió mientras Lilian grababa un video titulado “Mi primer beso de un tiburón”, que rápidamente se volvió viral, alcanzando más de 20 millones de reproducciones. Aunque el video fue publicado inicialmente el 13 de noviembre, en los últimos días ha captado una enorme atención mediática.

Con más de 125 mil seguidores en Instagram, Lilian es conocida por sus aventuras y exploraciones exóticas. Aunque recibió críticas por interactuar con los tiburones, ella misma aclaró que asumió los riesgos: “Sé que recibiré odio, pero me gusta tomarme fotos con ellos. No me quejo”, expresó.

Lilian calificó el incidente como un “pequeño accidente raro” que le dejó cicatrices y una anécdota que millones han visto, dejando claro que su conexión con la naturaleza sigue intacta.