¿ Alguien se recuerda de la canción del canal 5 ? - Emisoras Unidas

A través de nuestra infancia hemos guardado en nuestro hipocampo tantas anécdotas y memorias que nos llenan de alegría. Canciones, jingles de anuncios y también melodías que han quedado en la nostalgia de muchos. Una de esas canciones es la del soldado.

El que transmitió canal 5 de Guatemala, cultural y educativo. Me atrevo a decir que este canal nos dejó marcados a muchos de nosotros con los buenos programas que transmitían en los 80 y 90, las caricaturas eran increíbles, de hecho de todos los canales locales solo en canal 5 las veía.

Bajando libros esta semana me recordé de esta canción. Un vídeo aspiracional que se desarrolla en torno a un un soldado. No faltó quien dijera “cuando sea grande voy hacer un soldado”.

La niña de la canción expresaba de forma efusiva el cariño que le profesaba a su hermano soldado. La madre de la pequeña, decía la canción, le explicaba el trabajo que realizaba el hermano en las fuerzas castrenses.

El coro decía así: “Un soldado, es un hijo, un amigo, un hermano….Un soldado es un ser querido a quien amamos”.

En youtube se pueden observar algunos videos que se trasmitían en esa época. Se muestra la versión de los años noventa en donde se observan imágenes de soldados en encuentros familiares y en labores sociales.

La icónica canción de Canal 5 tiene una historia que poco tienen que ver con Ejército Guatemalteco. La versión original de la canción proviene de Argentina que durante la Guerra de las Malvinas fue difundida para unir a los argentinos con la causa militar de esa época.

Los gobiernos militares argentinos distribuyeron con éxito la pieza de propaganda que aún hoy es recordada en el país suramericano.