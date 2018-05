Atajos para perder peso más rápido - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Algunos consejos para perder peso sin hacer grandes esfuerzos:

No comas después de las 9 p.m.

No necesitas comprar alimentos especiales o ir al gym todos los días. Sólo tienes que dejar de comer después de las 9 de la noche. “Comer después de la cena se traduce en calorías extra, así de fácil y sencillo, porque lo más seguro es que ya hayas consumido las calorías que necesitabas para el día”.

Bebe más agua

Nuestro cuerpo puede confundir deshidratación con hambre, por lo que una de las maneras para eliminar tus antojos es mantenerte hidratada”Además, estudios han demostrado que consumir alimentos conformados principalmente por agua, como caldos, sopas y ensaladas, nos aportarán mucho menos calorías”. Intenta beber de seis a ocho vasos al día.

Cuida tu consumo de alcohol

No tomar alcohol por un mes es una manera súper eficiente de adelgazar rápidamente. Pero no te preocupes, no lo tienes que eliminar para siempre de tu vida. “Una vez que empieces a ver resultados, puedes introducirlo lentamente de nuevo en tu rutina”, dice Keri Gans, autor del libro ‘The Small Change Diet’.

Es sólo un truco rápido para ayudarte a que el esfuerzo que haces para bajar de peso, traiga resultados satisfactorios, sin tener que hacer algo súper drástico”. Y cuando incorpores el alcohol nuevamente a tu dieta, piensa en todo lo que estabas bebiendo antes y considéralo. Si normalmente bebías tres copas de vino, ahora toma sólo dos.

Ejercítate en intervalos

Los entrenamientos con tiempos de descanso son probablemente la mejor manera de usar tu tiempo en el gimnasio. La idea es que, haciendo un determinado ejercicio a su máxima intensidad en intervalos (con pausas de recuperación entre estos) puedas quemar más calorías e incrementar tu nivel de resistencia. “Además con el programa de entrenamiento correcto, tu cuerpo seguirá quemando grasa aún cuando hayas terminado tu rutina, mientras construyes masa muscular”, asegura Greg Justice, experto en ejercicio de la AYC Fitness en Kansas.

Come fibra y proteína en cada comida

En lugar de contar calorías, cuenta la cantidad de fibra y proteína que comes. “Los nutriólogos creían que comer 3.500 calorías era equivalente a subir medio kilo”, comenta Davenport. “Pero ahora, nuevos estudios han demostrado que el número exacto de calorías para ganar peso, depende específicamente de cada persona, por lo que es más efectivo contar la proteína y la fibra que consumes, sus nutrientes mantendrán una sensación de saciedad durante más tiempo”. Intenta hacerlo, verás que funciona.

Toma café

Opta por un expreso o un americano con poca leche descremada. “La cafeína puede incrementar la respuesta de tu cuerpo para deshacerse de los ácidos grasos en el torrente sanguíneo, lo que te ayudará a entrenar por más tiempo y con mayor intensidad”.

No fumes

Fumar no solo es dañino para el organismo, sino que además no te permite bajar de peso, ya que ante cualquier ejercicio te agitas y no puedes continuar. Si bien es cierto que muchos engordan cuando dejan el cigarrillo, lo podrás bajar con una dieta adecuada y, sobre todo, le brindarás salud a tus pulmones.

Duerme mejor

Probablemente este sea el consejo para bajar de peso más fácil de mundo, todo lo que tienes que hacer es dormir ocho horas todos los días. “La mayoría de la gente no se da cuenta que el sueño afecta directamente a las hormonas que controlan el apetito y la saciedad”