Belinda se muestra en el hospital, con una imagen impactante. - Emisoras Unidas

La cantante mexicana Belinda, sorprendió a sus fanáticos con una imagen en el hospital.

Belinda fue operada de emergencia, por unas piedras en el riñón que tenía y con el cual no soportaba el dolor.

Les quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque no pude estar hoy en el escenario, tuve que venir al hospital porque me puse muy mal 😢, me trajeron a urgencias por un problema en el riñón. Muchas gracias a todos por preocuparse, los mantendré informados, los quiero! 💕

— Belinda (@belindapop) 7 de mayo de 2018