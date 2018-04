Compartir Facebook

La modelo y madre de la hija de Rob Kardashian, Blac Chyna, protagonizó una escandalosa escena en un parque de diversiones.

La modelo Blac Chyna estaba en el parque de diversiones Six Flags Magic y al parecer uno de los asistentes trató de tocar a su hija Dream, por lo que utilizó el carruaje que tenía como arma.

Afortunadamente, en el carruaje no estaba su hija por lo que no le pasó nada malo, pero si quedó grabado por varios de los asistentes quienes no dudaron en compartir ese momento.