Novia cancela boda de último minuto por un insólito motivo - Emisoras Unidas

Una mujer canadiense, identificada solamente como Susan, quería que su boda fuera al mejor estilo de las Kardashian, pero ni su novio ni ella tenían el dinero para costear la boda de sus sueños.

Así que la joven decidió cubrir los gastos de su boda cobrándoles a los invitados por asistir al evento; sin embargo, casi nadie quiso ir y la boda se canceló.

De acuerdo con la revista Allure, la mujer, quería cobrar 1,500 dólares canadienses a cada invitado para juntar los 60 mil (46 mil dólares estadounidenses) que costaría la boda de sus sueños.

“¿Cómo podríamos tener nuestra boda que soñamos sin la financiación adecuada? Nos sacrificamos mucho y solo le pedimos a cada invitado alrededor de $ 1,500”, señaló la mujer en una publicación de en su cuenta de Facebook, la cual cerró tras el incidente.

Susan en su publicación detalla que sólo ocho personas confirmaron su asistencia una vez enviadas las invitaciones, y solicitudes de donación de dinero se echaron para atrás.

A la mujer le molestó que sus amigos y familia, incluso su dama de honor, se echaran para atrás en apoyar con el monto económico.

Luego de lo sucedido, su novio le hizo una propuesta, casarse en Las Vegas, Nevada, con un ceremonia íntima y sencilla, esto para ella fue un total insulto y terminó con la relación de 14 años

“Mi ex se fue y no se disculpó por su horrible sugerencia. Llamé a mi dama de honor y lloré. En lugar de ser empática, me dijo que estaba pidiendo demasiado y que debería ajustarme a mi presupuesto. Sólo quería ser una Kardashian por un día y después vivir mi vida normal” escribió en redes sociales.