Cancillería pide a embajador sueco disculparse por sus declaraciones - Emisoras Unidas

La canciller guatemalteca Sandra Jovel indicó que solicitaron información a la Embajada de Suecia sobre lo dicho el jueves por el diplomático Anders Kompass, pero aún no han tenido respuesta.

El Embajador deberá actuar de una manera distinta para terminar una gestión armoniosa con Guatemala, ya que se tiene una relación de 87 años con Suecia”, dijo Jovel al referirse a las declaraciones de Kompass, quien aseguró que “los cambios deben ser institucionales en una sociedad corrupta y necesitan una medicina fuerte llamada Cicig”.

. @Hora15EU | Sandra Jovel: “Guatemala no tolerará ese tipo de acciones y comentarios, se le hizo ver ayer al embajador Kompass” pic.twitter.com/5PvjEXWFN0

Según Jovel, Kompass le manifestó que “no fue su intención hacer ese tipo de comentarios”. Ante esa situación, la Canciller le pidió al Embajador que se disculpará porque lo consideraba “lo apropiado”.

.@Hora15EU | Sandra Jovel: “El embajador Kompass me decía que no era su intención esa y no era lo que quería comentar” pic.twitter.com/UArsEvj2sd

