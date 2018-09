Conoce el secreto para quedar dormido en 2 minutos - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Si hay algo realmente desesperante, es llegar agotado a tu casa luego de un día largo en el trabajo, y que, por más que lo anheles, dormir no sea tan fácil como quisieras.

En la vida que llevamos es muy común sufrir de insomnio o llevar horas en poder conciliar el sueño. Pero un método aprobado por el ejército de los Estados Unidos puede ayudar a que en tan solo 2 minutos logremos sumergirnos en un sueño profundo.

Y es que los miembros del ejército deben aprender a dormir en situaciones incómodas e incluso traumáticas. Además, su trabajo requiere que permanezcan alertas durante el servicio y que sean capaces de pensar rápido en situaciones peligrosas

¿Cómo conciliar el sueño rápidamente?

Básicamente, el proceso consiste en recostarse y comenzar a relajar los músculos faciales, incluyendo la lengua, mandíbula y los músculos que rodean las cuencas oculares. Lo que no debes hacer es entrecerrar los ojos o fruncir el ceño porque eso no permite que la tensión del rostro desaparezca por completo.

Lo segundo que debes hacer es enfocarte en los hombros, colocándolos tan abajo como sea posible. Luego debes relajar los brazos desde la parte superior a la inferior, primero de un lado y luego del otro. Posteriormente, se debe exhalar y relajar la caja torácica.

Para continuar, es el turno de los miembros inferiores. Comienza a relajar los muslos y luego sigue hasta la parte inferior de las piernas. Seguido de estos pasos de relajación, es el turno de hacer uso de la mente.

Debes hacer uso de la imaginación y pensar en una de las 2 imágenes mentales sugeridas por nosotros o repetir una frase:

Estás recostado en una canoa flotando en un lago sereno, con el cielo azul sobre ti;

Estás tumbado en una hamaca de terciopelo negro dentro de una habitación que está completamente a oscuras;

Repetir la frase «no pienses, no pienses» durante 10 segundos.

No hay fórmula mágica para dormir, eso está claro. Lo que puede funcionar para unos, no sirve de nada para otros. Pero este método ha sido utilizado desde 1981, y los resultados han sido bastante alentadores. Teniendo en cuenta que no implica esfuerzo, tal vez debas darle una oportunidad, y la solución a los problemas para dormir puede ser más simple de lo que parece.