Kevin Costner demanda por derechos de la película “Open Range”

El actor ha demandado en US$12 millones por ganancias no pagadas de una película de 2003. Kevin Costner Sues ‘Open Range’ Distributors Over Profits https://t.co/gsqdtiWzmy #legalnews #entertainmentlaw #KevinCostner — Longo & Alach LLP (@LA_LLP) September 30, 2019 Kevin Costner ha lanzado una demanda de US$ 12 millones contra los distribuidores de su película Open Range, …

Continuar leyendo “Kevin Costner demanda por derechos de la película “Open Range””