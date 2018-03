¿Cuál es la verdadera razón por la que el Gobierno quita los policías a la Cicig? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Al menos once agentes de la Dirección General de Inteligencia Civil, de la Policía Nacional Civil (PNC), que estaban asignados a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dejaron de prestarle apoyo al comisionado Iván Velásquez.

El portavoz del ministerio de Gobernación, Fernando Lucero, explicó que un convenio interinstitucional firmado en 2016 entre la PNC y la Cicig establece “la reconcentración de la fuerza policial para brindar servicios de seguridad a la ciudadanía antes, durante y después de Semana Santa”.

Gobierno retira a agentes de la PNC que apoyaban al jefe de la Cicig.https://t.co/hsnDiuCG0G pic.twitter.com/wbU0g8r3fq — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 20, 2018

Hay sectores, sin embargo, que no ven ese movimiento normal y aseguran que es una nueva pugna que se manifiesta entre el Gobierno y la Cicig. Además, en mandato de la ONU y el Estado de Guatemala, respecto de la Cicig, señala que Naciones Unidas podría reconsiderar el retiro de su respaldo al país si no ve el apoyo del Gobierno de Guatemala.

Para comentar este nuevo hecho, el programa A Primera Hora invitó a Adela de Torrebiarte y Ricardo Guzmán, exministra y exviceministro de Gobernación.

ADELA DE TORREBIARTE

¿Cómo interpretar este cambio?

Hay un convenio interinstitucional Gobernación-Cicig. Llama la atención porque al reconcentrar la PNC todavía no entran en vigencia el plan de seguridad. El Domingo de Ramos comienza la actividad del Sinaprese y el Martes Santo se concentran los agentes para colaborar y brindar seguridad.

Los pulsos no deberían afectar una institucionalidad. Estos investigadores los veo vulnerables porque salieron de la Digici. Ellos pertenecen a la DIP, los trasladan a la Digici y de ahí se fueron a la Cicig, y ellos manejan mucha secretividad por el trabajo que desempeñan.

¿Vulnerables porqué?

Porque al llegar a la PNC se sabrá que estaban asignados a la Cicig. Eran investigadores de Cicig.

¿El retiro de los 11 investigadores debilita a la Cicig?

El Comisionado está preocupado. Hay un acuerdo entre ambas instituciones y hay uj porcentaje de policías que están asignados a Cicig, con diferentes tareas. Pero los 11 específicos son investigadores.

Gobernación dice que es por Semana Santa, pero el descanso comienza el Martes Santo. No debieron ser reconcentrados, porque son investigadores que deben continuar sus análisis.

Es personal que trabaja con metodología de Cicig y eso es parte del acuerdo, porque en algún momento debemos tener la capacidad de tener una justicia independiente.

#EUDIGICI | Adela de Torrebiarte: “Sería importante tener una respuesta muy pronto de si van a regresar o no, para tener información del compromiso de Guatemala”. pic.twitter.com/VGngEY2NGL — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 21, 2018

Reconcentración sin sentido

No le veo razón alguna a su reconcentración porque son investigadores y tienen otra función importante. Las decisiones deberían analizarse técnica y formal, como requiere una situación específica. No puede descuidarse las tareas de investigación y analistas de la PNC.

Son elucubraciones pensar en que el Gobierno no quiera apoyar a la Cicig

No estamos elucubrando, sino analizando. No sabemos cuál es la política del Ministro de Gobernación. Lo que tenemos es lo que dijo el vocero, que es por Semana Santa. Pero este no es el momento aún para hacer una reconcentración.

Los investigadores podrían ser sometidos a presiones

Lo preocupante es que los funcionarios públicos no den una explicación para que el pueblo entienda qué sucede. Esta es una especulación que lleva muy lejos. Los investigadores están vulnerables.

El silencio del Gobierno

El Ministerio de Gobernación tiene que rendir cuentas, aparte de informar. Hay que aclararle a los ciudadanos si quiere fortalecer su administración. No se percibe bien que no se pronuncie al respecto.

RICARDO GUZMÁN

La Cicig no hace todo el trabajo. La PNC y el OJ todos son un engranaje que se necesitan unos de otros. Para el funcionamiento de la Cicig necesita a su socio, el MP dirige las pesquisas, pero las investigaciones las hace la PNC, con personal rebajable, asignado a la Cicig.

Con el reclutamiento de los agentes de Digici, PNC, que apoyan en seguridad e investigación, todos pasan por un proceso de investigación y confianza. Lo crítico en esta situación es que si a estar personas se les ha invertido en tiempo y capacitación, la confianza es total para avanzar.

Habría un nuevo procedimiento de evaluación

Cuando los reconcentran es como volver a otros 11, poligrafiarlos, volverlos a instruir. Que estén en la Cicig, sus nombres no son conocidos entre los 40 mil agentes que existen.

Ahora, al evidenciarse y saberse dónde estaban, cualquiera podría acercarse a ellos para conocer cuál es su experiencia en la Cicig y qué tipo de investigaciones llevaban estas personas.

La Cicig no tiene personal especializado para sus investigaciones, por eso hay solicitado el apoyo de la Digici para que haya agentes asignados a la Comisión.

Podría haber algunos que estén desde el principio de la Cicig y otros que hayan llegado más recientemente, los ‘apaes’ como se les llama.

Habría desde apaes hasta quienes tendrían muchos años de estar colaborando con la Comisión.

Podría haber nueva capacitación

Son acciones que deben ser consensuadas. Cuando hay una inversión de recursos en personal, hay que tener presente que en cada presupuesto hay fondos para los convenios de cooperación.

La pregunta es … ¿si en la Cicig hay agentes de la PPS y agentes de investigación, por ejemplo, estos son de la Dirección de Información Policial (DIP), pero rebajados a la Digici, y los reconcentrados son de la Digici. Por qué la Digici retira a sus agentes de la Cicig, aunque fueran de la PNC.

La otra pregunta es: ¿Sería mayor el daño a la Cicig o a la ciudadanía al reconcentrarlos en seguridad ciudadana?

Importancia del polígrafo

El polígrafo no es una prueba completamente certera, pro genera algún tipo de confianza. Además les realizan un estudio socioeconómico. Hacer polígrafo a alguien significa recursos invertidos. Los poligrafistas vienen de afuera.

Si el objeto es quitarle el apoyo a Cicig, no tendrían que revaluar a los agentes si regresan. Si pasa un tiempo largo, es posible que la Cicig querría pasar por todo el proceso de revisión para saber si sus investigaciones no estuvieron vulneradas.

La ONU podría reconsiderar el retiro de su apoyo si no ve apoyo del Gobierno de Guatemala

Podríamos estar en ese escenario, pero estoy claro de lo que han dicho los funcionarios de la ONU y de la Cicig. Vinieron a apoyar y a cumplir el compromiso. Es Guatemala la que pidió la Cicig, y es Guatemala la que debe continuar con los apoyos.

En el Ministerio de Gobernación hay personal en la Cicig, operaciones, de investigación. Estos ya no son ni a Cicig ni a Digici, fueron retornados a la PNC. Para volver tendrían que ser regresados a la Digici y luego a la Cicig.

Si la reconcentración fuera por la Semana Santa, tendrían que ser reconcentrados también todos los los demás agentes. A los únicos que han sido reconcentrados son los de Digici.

#EUDIGICI | Ricardo Guzmán: “Se esperaría una respuesta para tener claridad de lo que haya sucedido. La lógica diría que en un promedio de 2 y 5 días sería tiempo común de respuesta (de Gobernación)”. pic.twitter.com/4yCh8AMfIX — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 21, 2018

¿Qué dirá la comunidad internacional que apoya a la Cicig?

Los cooperantes están invirtiendo el dinero de sus ciudadanos y esperan una respuesta del Gobierno y de su relación con la Comisión.

