 FIFA e IFAB preparan nuevos cambios en el VAR y el arbitraje
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FIFA e IFAB preparan nuevos cambios en el VAR y el arbitraje

VAR, inteligencia artificial, fuera de juego y control del tiempo forman parte de los cambios que FIFA e IFAB analizan para transformar el arbitraje en los próximos años.

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Un árbitro revisa una jugada en el monitor del videoarbitraje -VAR- - EFE
Un árbitro revisa una jugada en el monitor del videoarbitraje -VAR- / FOTO: Agencia EFE
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El arbitraje en el fútbol continúa su proceso de transformación y la FIFA, junto con la International Football Association Board (IFAB), trabaja en nuevas modificaciones y experimentos que podrían cambiar la manera en que se dirige un partido. El tiempo efectivo, el comportamiento de los jugadores, las lesiones tácticas, el fuera de juego y el uso del VAR forman parte de una agenda que busca reducir las ventajas obtenidas mediante las demoras y, al mismo tiempo, aprovechar cada vez más las herramientas tecnológicas. Sin embargo, no todas estas medidas están aprobadas: algunas ya forman parte de las Reglas de Juego 2026/27, mientras otras permanecen en fase de prueba.

Uno de los principales focos está puesto en evitar que el tiempo se convierta en un recurso táctico. Las nuevas disposiciones incluyen mecanismos para sancionar determinadas demoras en los saques y establecen límites para la salida de jugadores sustituidos. También se estudian medidas contra las llamadas "lesiones tácticas", incluido un ensayo específico relacionado con los guardametas. En este caso, la IFAB analiza que, cuando una lesión del arquero provoque una interrupción o requiera atención dentro del campo, un futbolista de su equipo deba abandonar temporalmente el terreno de juego. Son pruebas que buscan impedir que una interrupción genere una ventaja deportiva.

¿Qué otros cambios prevé la FIFA e IFAB?

El VAR también continúa ampliando sus posibilidades de intervención. Las reglas para la temporada 2026/27 contemplan nuevas situaciones, como determinadas acciones relacionadas con una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta y algunos casos de confusión de identidad. Paralelamente, la IFAB mantiene bajo análisis posibles modificaciones al fuera de juego, entre ellas conceptos vinculados al denominado "Daylight Offside". A esto se suma el desarrollo de tecnologías como el fuera de juego semiautomatizado, las reconstrucciones tridimensionales y herramientas basadas en inteligencia artificial, que permiten proporcionar a los árbitros información cada vez más precisa durante los partidos.

El objetivo, sin embargo, no apunta a sustituir al árbitro, sino a dotarlo de mejores herramientas para tomar decisiones. La tecnología puede determinar posiciones, reconstruir jugadas y aportar datos, pero las acciones que requieren interpretación continúan dependiendo de los oficiales del partido.

Por ello, el desafío para la FIFA y la IFAB será encontrar un equilibrio entre innovación y esencia del juego: construir un sistema arbitral más rápido, preciso y transparente, sin que la tecnología termine desplazando el criterio humano que sigue siendo fundamental para interpretar cada situación dentro del terreno de juego.

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Pantalla del VAR en el Estadio Cementos Progreso durante la Copa Centroamericana - Alex Meoño

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