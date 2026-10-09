 Real Madrid: sin lesiones musculares en octubre
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Real Madrid: sin lesiones musculares en octubre por primera vez en diez años

El técnico portugués José Mourinho adelantó el dato en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Villarreal.

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Plantilla del Real Madrid en plena etapa de entrenamiento
Plantilla del Real Madrid en plena etapa de entrenamiento / FOTO: EFE
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El Real Madrid llega al mes de octubre sin bajas por lesiones musculares por primera vez, al menos, desde 2016, después de años en los que la gestión de la preparación física ha estado en entredicho y tras los cambios introducidos por José Mourinho en esa parcela.

El técnico portugués adelantó el dato en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Villarreal: "¿Queréis una historia?, yo os la doy. Es la primera vez en los últimos 10 años que el Real Madrid llega a mitad de octubre sin un lesionado. Los que están lesionados vienen de la temporada pasada: Militao, Rodrygo, Asencio y Mendy. Es una buena historia, ¿no?".

"Estamos trabajando muy bien a nivel de organización. Podemos tener un lesionado dentro de diez minutos, pero esta situación de no tener gente lesionada es algo que nos hace entender que muchas cosas han cambiado, que muchas cosas estamos haciendo bien y preparando el futuro lo mejor que podemos", añadió.

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José Mourinho - Agencia EFE

Jugadores con lesiones

Lo cierto es que, desde el regreso del técnico portugués al banquillo del Real Madrid, un jugador ha sufrido una lesión muscular: Raúl Asencio, en el recto femoral de su pierna derecha, el pasado 30 de julio. Es probable, no obstante, que esa dolencia tuviera que ver con la que arrastraba del curso anterior, que ha terminado desembocando en una intervención quirúrgica para resolver una fractura por estrés en su tibia derecha.

Con la camiseta blanca puesta, durante un partido, el único lesionado este curso ha sido Fede Valverde, frente al Atlético de Madrid del 20 de septiembre, y no por una dolencia muscular. El uruguayo sufrió un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo a causa de un traumatismo severo.

Durante el parón de selecciones, el 'virus FIFA' trajo al Real Madrid dos lesiones desde la concentración de Francia: una, de Konaté, en el ligamento colateral de la pierna derecha; y otra, de Mbappé, una hiperextensión de la cápsula posterior de su rodilla izquierda. Ambos jugadores han entrenado ya con el grupo y estarían disponibles para el encuentro ante el Villarreal de este sábado.

La preparación física del Real Madrid ha estado en entredicho en las últimas temporadas. El equipo blanco ha sido víctima de un número alto de lesiones, el más alto de LaLiga en los cursos 20/21, 21/22, 22/23 y 24/25, según el Índice de Lesiones en el Futbol Europeo Masculino publicado por la aseguradora Howden.

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, entrena con el grupo

Otra de las noticias en la casa blanca es que regresan casi todos los internacionales.

*Información EFE.

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