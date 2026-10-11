Ciclista es atropellado y se perderá la Vuelta a Guatemala

El ciclista guatemalteco Ervin Cux, integrante de la Asociación Departamental de Ciclismo de Sololá, sufrió un accidente este sábado al ser atropellado mientras realizaba sus últimos entrenamientos de preparación para la Vuelta Ciclística a Guatemala. El incidente le impedirá participar en la competencia, que se disputará del 23 de octubre al 1 de noviembre de este año.
De acuerdo con la información proporcionada, Cux fue embestido por un microbús que circulaba por el sector de Chupol. Tras ser sometido a los exámenes médicos correspondientes, se le diagnosticó una fractura multifragmentaria del omóplato, una lesión que requiere intervención quirúrgica. El percance representa un duro golpe para el deportista, quien se preparaba para afrontar una de las principales citas del calendario ciclístico nacional.
Ervin Cux se perderá la Vuelta a Guatemala 2026
Ante lo sucedido, la Federación Guatemalteca de Ciclismo expresó su preocupación y aprovechó para hacer un llamado a la población a respetar a los deportistas que entrenan en las carreteras del país. "Ante este lamentable hecho, la Federación hace un llamado enérgico a toda la población a respetar al ciclista y a compartir la vía pública con responsabilidad. Quienes practican este deporte tienen derecho a entrenar y competir en condiciones seguras, sin poner en riesgo su integridad física ni su vida", señaló la entidad. Además, manifestó su respaldo al pedalista: "Hoy, nuestro pensamiento está con Ervin Cux. Le deseamos fortaleza, una pronta recuperación y el acompañamiento necesario para afrontar este proceso".
El accidente vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad de los ciclistas en las carreteras guatemaltecas, donde se han registrado otros casos de deportistas atropellados durante sus jornadas de entrenamiento. En ese sentido, la Federación reiteró la importancia de que los conductores actúen con responsabilidad y recordó que "respetar la distancia al adelantar, conducir con precaución y mantener la atención en la carretera puede evitar accidentes y consecuencias irreparables".