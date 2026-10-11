Resultado Liverpool-Manchester City - Premier League

El Manchester City de Enzo Maresca salió victorioso de su visita a Anfield, tras imponerse por un contundente marcador de 0-3 al Liverpool en juego válido por la sexta jornada de la Premier League, resultado con el que los 'citizens' se afianzan en el primer lugar del torneo.
Los primeros 45 minutos fueron intensos, con ocasiones de ambos bandos pero sin claridad al momento de llegar a los arcos defendidos por Gianluigi Donnarumma y Alisson Becker, respectivamente, pero en el segundo tiempo todo cambiaría a favor del Manchester City.
Goleada del Manchester City en Anfield
La jugada que destrabó el partido llegaría al minuto 62, Ryan Gravenberch, que ya había sido amonestado recibió su segunda amarilla y por ende, fue expulsado, dejando al Liverpool con un jugador menos prácticamente media hora, algo que aprovecharía el City.
Y es que tras la roja, al 65', el Manchester City se adelantaría por medio de Erling Haaland, el delantero noruego aprovechó un rechace tras un remate previo de Jeremy Doku, y con un potente zurdazo venció a Alisson Becker para anotar el 0-1. Sin embargo, el marcador no se quedaría allí, ya que al 68' Doku haría una gran jugada individual y con un remate colocado pondría el 0-2 silenciando por completo a un Anfield que antes del partido estaba totalmente eufórico. El definitivo 0-3 llegaría al minuto 78 por medio de Rayan Cherki, quien finalizó una gran jugada colectiva con Elliot Anderson y Josko Gvardiol.
Con esta victoria, el Manchester City se consolida en el liderato de la Premier League con 18 puntos de 18 posibles, sacándole tres puntos de ventaja al Arsenal, su más cercano perseguidor y que tiene 15 unidades. El Liverpool, por su parte, no ha tenido el inicio deseado con Andoni Iraola, los 'reds' ocupan la novena casilla con 9 puntos tras seis jornadas disputadas.
Ambiente tenso previo al partido
El Manchester City recibió un hostil recibimiento este domingo en Anfield, antes de enfrentarse al Liverpool en la quinta jornada de la Premier League, debido a las 115 presuntas infracciones financieras cometidas entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018. Los aficionados locales abuchearon a la plantilla, exhibieron pancartas con mensajes como «Culpables» y «Tramposos», lanzaron billetes falsos al terreno de juego y utilizaron disfraces de presos para protestar contra el club celeste.
La tensión también se trasladó a los alrededores del estadio, donde un grupo de seguidores visitantes necesitó escolta ante las amenazas de los aficionados locales. Entre las pancartas destacaron mensajes que acusaban al City de perjudicar al fútbol inglés, en un contexto marcado por la rivalidad deportiva entre ambos equipos, ya que el Liverpool terminó como subcampeón en varias de las temporadas en las que el conjunto de Mánchester conquistó la Premier League.