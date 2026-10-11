San Pedro confirma ser uno de los mejores equipos locales

El San Pedro F. C. derrotó la tarde de este domingo a Comunicaciones 2-1 gracias a los goles de Benedicto Aldana y Javier Chacón, que remontaron la anotación inicial de Nicolás Olivera. Con este triunfo, los dirigidos por el técnico nacional Edwin el "Chino" Vásquez confirmaron ser, junto a Antigua, uno de los mejores equipos en condición de local.
Tras 13 fechas disputadas, San Pedro ha actuado de local en un total de 7 partidos, de los cuales, hoy sumó su sexta victoria y el otro resultado había sido un empate. Por el momento, los occidentales no conocen derrota en el estadio municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
Junto a San Pedro, los equipos de Mixco, Antigua y Municipal no conocen derrota en condición de local en este inicio de la temporada 2026-2027. Los "Rojos" igualaron este día ante Marquense y los "Coloniales" derrotaron a Cobán Imperial.
San Pedro suma 19 puntos de local
De los siete partidos disputados de local, es decir, 21 puntos en juego, los sampedranos suman seis triunfos, que le dan 18 puntos, más un empate, el acumulado total asciende a 19 puntas ganados en casa con 15 goles a favor y 6 en contra para una diferencia de gol de +9. Mismos números que tiene Antigua G. F. C.
Detrás de Antigua (primero) y San Pedro (segundo) aparecen Mixco y Municipal con 18 y 15 puntos, respectivamente.
Respecto a la tabla general del Torneo Apertura 2026, San Pedro llegó a 21 puntos y está ubicado cuarto lugar, es decir, en zona que da boleto para disputar la copa nacional.
Comunicaciones solamente suma un triunfo de visitante
Derrotar a Comunicaciones ya no está siendo noticia en este campeonato de Liga Nacional (Apertura 2026), ya que los "Albos" acumularon este domingo su séptima derrota en la competencia.
Respecto a la tabla de posiciones de los equipos visitantes, Comunicaciones ha salido en siete oportunidades, pero solo ha ganado un juego. Otros dos terminaron en empates, y acumula cuatro derrotas.
En condición de visitante, Comunicaciones suma cinco puntos.