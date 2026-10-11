 Max Verstappen conquista el Gran Premio de Singapur
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Verstappen conquista Singapur y Antonelli da otro paso hacia el título

El neerlandés se impuso en el circuito de Marina Bay tras un fin de semana brillante, mientras Kimi Antonelli dio otro paso hacia la conquista del título mundial de Fórmula 1.

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Max Verstappen conquista el Gran Premio de Singapur - EFE
Max Verstappen conquista el Gran Premio de Singapur / FOTO: Agencia EFE
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Max Verstappen volvió a demostrar su enorme capacidad competitiva al conquistar este domingo el Gran Premio de Singapur, la decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula 1, disputada en el exigente circuito urbano de Marina Bay.

El neerlandés de Red Bull se impuso por delante del monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, y del italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien terminó tercero y dio otro paso importante hacia la conquista del campeonato. Para Verstappen, tetracampeón mundial, el triunfo representó su segunda victoria consecutiva de la temporada y la primera de su carrera en la prueba nocturna singapurense.

Nuevo triunfo de Verstappen

El piloto neerlandés completó un fin de semana sobresaliente al dominar también la carrera sprint del sábado y conseguir la pole position para el domingo. Con este resultado, alcanzó las 73 victorias en la máxima categoría del automovilismo, precisamente en su participación número 250 en la Fórmula 1. Verstappen aprovechó las mejoras de su monoplaza para controlar la carrera desde la salida, resistir el primer intento de adelantamiento de Leclerc y administrar su ventaja en un trazado donde las oportunidades para superar a los rivales son limitadas. Su rendimiento confirmó que, cuando dispone de un vehículo competitivo, sigue siendo uno de los principales aspirantes a cualquier victoria.

Mientras Verstappen celebraba, Antonelli fortaleció su posición en la lucha por el título mundial. El joven italiano, de apenas 20 años, terminó tercero tras una carrera en la que supo aprovechar sus oportunidades y superar al británico Lando Norris en los últimos compases. Su principal perseguidor, George Russell, solo pudo finalizar noveno, por lo que la diferencia entre ambos se amplió a 102 puntos.

on este panorama, Antonelli podría asegurar matemáticamente el campeonato en el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, dentro de dos semanas, siempre que consiga la victoria y Russell no termine entre los ocho primeros. De concretarse, se convertiría en el campeón más joven de la historia de la categoría y en el tercer italiano en lograrlo.

La jornada también dejó resultados complicados para los representantes hispanohablantes. El español Carlos Sainz, con Williams, concluyó decimocuarto, mientras que Fernando Alonso, de Aston Martin, cruzó la meta en la decimosexta posición. El mexicano Sergio Pérez terminó decimoséptimo con Cadillac y el argentino Franco Colapinto abandonó la competencia. Por delante, los McLaren de Norris y Oscar Piastri ocuparon el cuarto y quinto puesto, respectivamente, seguidos por Lewis Hamilton, de Ferrari. Singapur dejó así dos grandes protagonistas: un Verstappen que recupera protagonismo con una nueva demostración de autoridad y un Antonelli cada vez más cerca de alcanzar la cima del automovilismo mundial.

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Max Verstappen, tetracampeón de la Formula 1 - X @Max33Verstappen

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