Cristiano vuelve a anotar y se acerca a los mil goles

El Al Nassr se impuso por 3-1 al Neftchi Fergana de Uzbekistán este 12 de octubre de 2026 en el Al-Awwal Park de Riad, en el partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la AFC Champions League Elite (región oeste). Los goles del conjunto saudí llegaron de la mano de Ângelo en el minuto 33, de Cristiano Ronaldo en el 42 y de un autogol de Anvar Gofurov en el 78. Por el lado visitante, Alisher Odilov descontó en el 51. El encuentro, que sufrió un retraso en el inicio por cuestiones de seguridad, permitió al equipo dirigido por Ange Postecoglou sumar sus primeros puntos en el torneo continental tras la derrota inicial ante el Al Ain.
El gran protagonista volvió a ser Cristiano Ronaldo, quien firmó su gol número 981 como profesional y se quedó a solo 19 tantos de alcanzar la histórica barrera de los mil goles. El portugués de 41 años definió de media vuelta con la pierna derecha tras un centro de Sadio Mané que Ayman Yahya controló de pecho y dejó a su disposición. Esta anotación refuerza su condición de máximo goleador en activo y mantiene viva una de las metas más ambiciosas de su carrera, en un momento en el que continúa siendo decisivo tanto en la liga saudí como en la competición asiática.
Cristiano Ronaldo se acerca al objetivo
El Al Nassr controló gran parte del partido y aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de Ikromjon Alibaev por el Neftchi en el minuto 65. Ângelo abrió el marcador con una acción bien trabajada, Ronaldo amplió la ventaja antes del descanso y el autogol de Gofurov selló el triunfo en la segunda mitad, pese al tanto visitante. La victoria otorga confianza al equipo de Riad de cara a la exigente fase de grupos, donde busca clasificarse a las eliminatorias y, a la larga, optar a plazas para torneos intercontinentales.
En los próximos compromisos, el Al Nassr enfrentará al Al Ahli el 15 de octubre en la Saudi Pro League, en condición de visitante, y recibirá al Neom SC el 20 de octubre en casa, también por la liga. Posteriormente, el 23 de octubre visitará al Al Faisaly, y el 26 de octubre volverá a la AFC Champions League Elite al medir fuerzas con el Al Wasl en el Al-Awwal Park.