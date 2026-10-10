 ¿Habrá o no regreso de Cristiano Ronaldo con Portugal?
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¿Habrá o no regreso de Cristiano Ronaldo con Portugal?

El presidente de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) reveló un detalle importante en la polémica “CR7”-Jorge Jesus.

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Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal
Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal / FOTO: EFE
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Cristiano Ronaldo tiene una "gran voluntad" de volver a la selección de Portugal que recientemente abandonó por desacuerdos con el seleccionador Jorge Jesus, que también mostró su predisposición al retorno del astro luso, según declaró este sábado el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), Pedro Proença.

En declaraciones a la prensa al margen de un acto celebrado en Oporto, Proença afirmó que "es el momento de hacer un llamamiento a la tranquilidad y a la serenidad", y destacó que el deseo de que Cristiano vuelva "es colectivo".

"Hay una voluntad expresada por todos. Esto incluye a la Federación, al presidente de la FPF, al seleccionador, al capitán y a los jugadores. Todos, sin excepción, queremos volver a estar juntos en noviembre", señaló.

Sobre todo, existen "muchas ganas por parte de nuestro capitán de volver a la selección, un lugar en el que, como él mismo dice, y con razón, se siente feliz", añadió el exárbitro internacional.

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Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal - instagram @cristiano

El momento que desató la polémica con Cristiano

Cristiano Ronaldo, de 41 años, abandonó de forma abrupta la concentración de su selección el pasado 30 de septiembre por desavenencias con Jorge Jesus, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el 27 de ese mismo mes (1-2).

Según una nota del exmadridista, el motivo del desencuentro fue la decisión de Jorge Jesus de hacerle calentar durante media hora y luego no sacarlo al campo.

Para el presidente de la Federación portuguesa, Cristiano y Jorge Jesus "tienen mucho más en común de lo que les separa", como "el gran deseo de que Portugal gane la Liga de las Naciones".

Pedro Proença abordó el caso que involucra a Cristiano Ronaldo el mismo día en que el Comité de Disciplina de la Federación anunció la apertura de un expediente disciplinario contra el jugador, quien, además, se encuentra suspendido de forma preventiva.

Portugal abre un proceso disciplinario contra Cristiano Ronaldo

La Federación Portuguesa impuso una suspensión provisional a Cristiano Ronaldo, quien ahora deberá esperar la resolución de un proceso disciplinario abierto en su contra.

*Información EFE.

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