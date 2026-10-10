 Portugal abre un proceso disciplinario contra Cristiano
Deportes

Portugal abre un proceso disciplinario contra Cristiano Ronaldo

La Federación Portuguesa impuso una suspensión provisional a Cristiano Ronaldo, quien ahora deberá esperar la resolución de un proceso disciplinario abierto en su contra.

Compartir:
Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026., EFE
Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026. / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Federación Portuguesa de Fútbol abrió un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo y anunció la suspensión provisional del delantero mientras se investigan los hechos ocurridos el pasado 30 de septiembre de 2026. El caso quedó en manos de los órganos competentes, que deberán determinar si existe alguna infracción y establecer las medidas correspondientes. Por el momento, el futbolista está a la espera de una resolución definitiva.

La decisión se conoció después de que Ronaldo ofreciera disculpas públicas por su salida del campamento de la selección portuguesa, en medio de la polémica surgida tras el partido frente a Noruega, disputado en Oslo por la UEFA Nations League. El episodio también estuvo marcado por las diferencias que, según la información proporcionada, mantiene con el entrenador Jorge Jesus. El propio jugador habría reconocido la situación y aludido a la posibilidad de recibir una sanción.

Cristiano Ronaldo fue suspendido de forma provisional

En su comunicado oficial, la Federación Portuguesa explicó que el procedimiento disciplinario fue iniciado por deliberación de la Sección No Profesional, adoptada el 9 de octubre. El organismo señaló que la investigación tiene como objetivo examinar la posible relevancia disciplinaria de los hechos reportados dos días antes. Asimismo, indicó que el expediente tendrá carácter urgente, por lo que el caso seguirá su curso con prioridad.

El documento también confirmó que, además de la suspensión preventiva automática que se había aplicado hasta ese momento, se determinó imponer a Cristiano Ronaldo una suspensión preventiva no automática. Esta medida se mantendrá mientras avanza el procedimiento, a la espera de que las autoridades deportivas emitan una decisión definitiva. Hasta entonces, el futuro inmediato del delantero dependerá de las conclusiones de la investigación y de las disposiciones que adopte la Federación Portuguesa.

Foto embed
Cristiano Ronaldo, selección de Portugal - EFE

En Portada

Confirman hallazgo de dos fallecidos por accidente de helicóptero en el Lago de Atitlánt
Nacionales

Confirman hallazgo de dos fallecidos por accidente de helicóptero en el Lago de Atitlán

07:31 AM, Oct 10
Accidentes de motocicleta dejan dos fallecidos y dos heridost
Nacionales

Accidentes de motocicleta dejan dos fallecidos y dos heridos

08:04 AM, Oct 10
Putin muestra disposición a propuestas de Trump para desescalar conflicto en Ucraniat
Internacionales

Putin muestra disposición a propuestas de Trump para desescalar conflicto en Ucrania

08:21 AM, Oct 10
Portugal abre un proceso disciplinario contra Cristiano Ronaldot
Deportes

Portugal abre un proceso disciplinario contra Cristiano Ronaldo

06:56 AM, Oct 10
Ximena Carrillo avanza al Top 10 de Miss Grand International y mantiene vivo el sueño de la coronat
Farándula

Ximena Carrillo avanza al Top 10 de Miss Grand International y mantiene vivo el sueño de la corona

07:51 AM, Oct 10

Temas

GuatemalaFútbolLiga de NacionesEstados Unidos#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCLiga NacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoViolencia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar