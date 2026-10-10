Portugal abre un proceso disciplinario contra Cristiano

La Federación Portuguesa de Fútbol abrió un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo y anunció la suspensión provisional del delantero mientras se investigan los hechos ocurridos el pasado 30 de septiembre de 2026. El caso quedó en manos de los órganos competentes, que deberán determinar si existe alguna infracción y establecer las medidas correspondientes. Por el momento, el futbolista está a la espera de una resolución definitiva.
La decisión se conoció después de que Ronaldo ofreciera disculpas públicas por su salida del campamento de la selección portuguesa, en medio de la polémica surgida tras el partido frente a Noruega, disputado en Oslo por la UEFA Nations League. El episodio también estuvo marcado por las diferencias que, según la información proporcionada, mantiene con el entrenador Jorge Jesus. El propio jugador habría reconocido la situación y aludido a la posibilidad de recibir una sanción.
Cristiano Ronaldo fue suspendido de forma provisional
En su comunicado oficial, la Federación Portuguesa explicó que el procedimiento disciplinario fue iniciado por deliberación de la Sección No Profesional, adoptada el 9 de octubre. El organismo señaló que la investigación tiene como objetivo examinar la posible relevancia disciplinaria de los hechos reportados dos días antes. Asimismo, indicó que el expediente tendrá carácter urgente, por lo que el caso seguirá su curso con prioridad.
El documento también confirmó que, además de la suspensión preventiva automática que se había aplicado hasta ese momento, se determinó imponer a Cristiano Ronaldo una suspensión preventiva no automática. Esta medida se mantendrá mientras avanza el procedimiento, a la espera de que las autoridades deportivas emitan una decisión definitiva. Hasta entonces, el futuro inmediato del delantero dependerá de las conclusiones de la investigación y de las disposiciones que adopte la Federación Portuguesa.