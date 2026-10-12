Fallece un peleador de MMA condenado por doble asesinato

El luchador de artes marciales mixtas (MMA) Farhod Rahimzoda fue reportado muerto mientras cumplía una condena de 23 años de prisión en Rusia por el asesinato de una mujer y su hija de cinco años. El peleador, originario de Tayikistán, había sido declarado culpable de ambos crímenes por el Tribunal Regional de Novosibirsk en octubre de 2025. La noticia de su fallecimiento fue difundida por medios rusos y recogida por The Sun, aunque hasta el momento no se ha divulgado información oficial sobre las circunstancias ni la causa de su muerte.
Los hechos que llevaron a su condena ocurrieron en enero de 2024, cuando Rahimzoda trabajaba como taxista y mantenía una relación de confianza con Olga Yaroslavtseva, a quien había conocido a través de sus servicios. Según la investigación judicial, el hombre se enteró de que la mujer disponía de dinero tras recibir una herencia y planeaba comprar un automóvil. El 20 de enero de ese año, ambos viajaron junto con la hija de Olga para recoger un vehículo adquirido por 1,54 millones de rublos. Durante el trayecto, Rahimzoda detuvo el automóvil en un lugar apartado y atacó a la mujer con un cuchillo, causándole diez heridas mortales. Después de robarle dinero y otras pertenencias, trasladó su cuerpo para ocultar el crimen.
Farhod Rahimzoda, el luchador de MMA condenado por un doble asesinato
La hija de cinco años presenció el asesinato de su madre y, de acuerdo con la resolución judicial, Rahimzoda decidió matarla por temor a que pudiera revelar lo sucedido. Posteriormente, escondió el cuerpo de la menor en otro lugar de la región de Novosibirsk. Ambos cadáveres fueron encontrados días después, mientras las autoridades reconstruían los movimientos del condenado y las acciones que emprendió para borrar las pruebas. Cinco días después de los crímenes, fue detenido en Kazajistán, cerca de la frontera con Uzbekistán. Durante la investigación, intentó justificar su conducta alegando que había actuado en defensa propia, pero esa versión no fue respaldada por las pruebas presentadas ante el tribunal.
El 23 de octubre de 2025, Rahimzoda recibió una condena de 23 años de prisión, con los primeros cuatro en una cárcel y el resto en una colonia penal de máxima seguridad. Además, el tribunal le impuso una multa y ordenó una compensación económica para un familiar de las víctimas. Aunque durante el proceso llegó a afirmar que había actuado por motivos sentimentales y no económicos, el fallo estableció que los asesinatos estuvieron vinculados con el robo.
Antes de su condena, Rahimzoda había competido profesionalmente en la categoría de peso pluma de MMA, con un registro de cuatro victorias en diez combates. Su muerte en prisión pone fin a la trayectoria de un peleador cuyo nombre quedó ligado a uno de los casos criminales más impactantes reportados en la región.
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