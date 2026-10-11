Vinícius y Virginia terminan relación tras la reconciliación

El futbolista del Real Madrid Vinícius Júnior y la influenciadora Virginia Fonseca terminaron su relación cuatro meses después de reconciliarse, según publicaron este domingo los medios brasileños.
Portavoces de Virginia informaron a medios locales que "no hubo pelea ni conflicto" y que simplemente decidieron no seguir juntos.
Ni el futbolista ni la influenciadora, quien se encuentra de viaje con sus hijos en Miami (Estados Unidos), se han pronunciado públicamente sobre el asunto.
Sin embargo, ayer Virginia publicó en redes sociales un texto motivacional en el que expresaba su intención de "apartarse" de lo que le hacía "daño", así como de las "energías negativas" y la "falta de reciprocidad".
La relación entre los dos empezó el año pasado y tuvo un primer parón en mayo, poco antes del Mundial de futbol.
Después del campeonato, se les vio pasando las vacaciones juntos en un yate en el Mediterráneo, una confirmación de que habían retomado el noviazgo, y hace poco más de un mes intercambiaron anillos de compromiso.
Una expulsión con el clásico a la vista
Vinícius Junior necesitaba recuperar la comunión con sus compañeros, con el Bernabéu y consigo mismo. Contra el Villarreal, anotó un gol hasta Mourinho saltó a celebrar. Pero el VAR vio que había agarrado del pelo a Saliba, por lo que la redención quedó interrumpida; el tanto, anulado; y el brasileño, con una tarjeta roja que pone en peligro su presencia en el 'Clásico'.
Vinícius acumulaba solamente un gol, contra la Real Sociedad, y dos asistencias en el primer tramo de la temporada. Antes del partido, José Mourinho había adelantado que con Vinícius busca una fórmula mixta entre la meritocracia y una "abertura" para "la manera mejor de ayudar a un determinado jugador". Frente al Villarreal, el portugués decidió dejar al brasileño en el banquillo.
Vinícius salió expulsado ante Villarreal por tomar del cabello a un rival y peligra su presencia en el clásico español.
*Información EFE.