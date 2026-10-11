Vinícius pide disculpas tras su expulsión ante el Villarreal

Vinícius Júnior pidió disculpas a sus compañeros y a la afición del Real Madrid después de ser expulsado con tarjeta roja directa durante la victoria por 1-0 frente al Villarreal. El delantero brasileño protagonizó una de las acciones más polémicas del encuentro, disputado en el estadio Santiago Bernabéu, al agarrar del pelo a Saliba, una acción que terminó con su salida anticipada del terreno de juego.
Poco después del partido, el atacante utilizó su cuenta oficial de Instagram para expresar su arrepentimiento. "La alegría sigue... Perdón a mi equipo y la afición"", escribió el brasileño, quien reconoció así su responsabilidad en una jugada que pudo complicar el cierre del encuentro para el conjunto madridista.
El Clásico peligra para Vinícius
Vinícius comenzó el compromiso en el banquillo por primera vez en la temporada e ingresó durante la segunda parte. En el minuto 72, el brasileño celebró lo que parecía ser el segundo tanto del Real Madrid, pero el árbitro Isidro Díaz de Mera, tras revisar la acción en el monitor a instancias del VAR, anuló el gol y le mostró la tarjeta roja directa por su comportamiento con Saliba. La decisión provocó el enfado del futbolista, que tuvo que ser sujetado por varios compañeros antes de abandonar el campo.
La expulsión obligó al Real Madrid a afrontar con diez jugadores los últimos minutos del partido, mientras el Villarreal presionaba en busca del empate. Sin embargo, el equipo blanco logró conservar la ventaja y quedarse con los tres puntos. Pese al resultado favorable, la reacción de Vinícius y sus posteriores disculpas dejaron el foco sobre la conducta del brasileño, que ahora deberá asumir las consecuencias disciplinarias de su expulsión.