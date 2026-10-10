El acta arbitral recoge “actitud agresiva” de Vinícius

El acta del árbitro Isidro Díaz de Mera del partido de este sábado entre el Real Madrid y el Villarreal recoge las protestas "a voz en grito" del delantero Vinícius Júnior hacia el colegiado, al que se dirigió con "actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta", tras recibir la tarjeta roja en el minuto 73 de partido.
El escrito explica que Vinícius fue expulsado "por tirar del pelo a un adversario, con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos".
Y luego relata los hechos posteriores: "Estando el juego detenido, Vinicius, después de haber sido expulsado y encontrándose aún en el terreno de juego, siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta".
Vinícius, con el 'clásico' contra el Barcelona en serio peligro por su expulsión
La expulsión con tarjeta roja directa del delantero del Real Madrid Vinícius Júnior por tirar del pelo al defensa del Villarreal Nathan Saliba durante el encuentro entre ambos equipos pone en seria duda la presencia del atacante en el 'clásico' con el Barcelona en dos jornadas en el Camp Nou, a la espera de la sanción al futbolista.
El Código Disciplinario de la Real Federación Española de Futbol explica en el artículo 121, en referencia a la "expulsión directa", que ésta "acarreará la imposición de la sanción de suspensión durante, al menos, un partido, salvo que el hecho fuere constitutivo de infracción de mayor gravedad, con la accesoria pecuniaria correspondiente".
Y agrega: "En aquellos casos en que la expulsión del terreno de juego se deba a situaciones en que el/la futbolista no hubiera tenido posibilidad de disputar el balón, la suspensión será de, al menos, dos partidos".
*Información EFE