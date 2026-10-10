 Vinícius es expulsado en el Real Madrid vs. Villarreal
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¡Se pierde el clásico! Vinícius es expulsado ante Villarreal

Vinícius Júnior fue expulsado ante el Villarreal tras anularse su gol por agarrar del pelo a Nathan Saliba.

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Vinícius en una acción de juego ante Villarreal
Vinícius en una acción de juego ante Villarreal / FOTO: EFE
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El Real Madrid y el Villarreal de la jornada 8 de LaLiga, disputado este sábado 10 de octubre de 2026 en el Santiago Bernabéu, vivió un momento inédito y polémico protagonizado por Vinícius Júnior.

El brasileño, que había comenzado el partido en el banquillo por decisión de José Mourinho (titular Yan Diomandé en su lugar), entró en la segunda parte. En el minuto 70, Vinícius empujó a la red un centro de Jude Bellingham y el Bernabéu celebró el 2-0. Sin embargo, el Video Assistant Referee (VAR) intervino.

La revisión mostró que, en el inicio de la jugada y cerca de la línea de mediocampo, Vinícius había agarrado y tirado del pelo a Nathan Saliba, mediocentro del Villarreal. El árbitro Isidro Díaz de Mera consultó el monitor, anuló el tanto por la falta previa y mostró tarjeta roja directa al jugador del Real Madrid por conducta violenta.

Se pierde el clásico

El partido quedó en 1-0 (gol de Diomandé en el 62’) y el Madrid se quedó con diez jugadores. Vinícius se perderá por dicha agresión dos partidos: el próximo encuentro de LaLiga ante el Sevilla (18 de octubre) y el clásico ante Barcelona (25 de octubre). Dicha situación hizo que el jugador brasileño se marchara muy molesto a la zona de camerinos.

La acción generó inmediato revuelo en redes y entre aficionados, al tratarse de una expulsión poco habitual por un gesto de ese tipo en una jugada que terminó en gol.

Vinícius arrancó en la banca 

Vinícius Júnior, futbolista del Real Madrid, comenzó en el banquillo el encuentro que disputó su equipo frente al Villarreal, en el que ocupará su hueco en la banda izquierda Yan Diomande y además jugarán de inicio Fede Valverde y Kylian Mbappé.

Desde el 4 de abril de 2026 en un duelo ante el Mallorca, Vinícius no iniciaba un encuentro junto a los suplentes. Sus partidos irregulares esta temporada han marcado la decisión de José Mourinho, que apostará por Diomande como su hombre para desbordar por la banda izquierda.   

Real Madrid vence al Villarreal en un caótico partido

El gol de Yan Diomande en el minuto 62 le dio al Real Madrid tres puntos vitales ante el Villarreal. Los blancos cerraron el partido con diez hombres tras la expulsión de Vinícius Jr.

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