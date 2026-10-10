 Resultado Real Madrid vs. Villarreal - Jornada 8 LaLiga
Deportes

Real Madrid vence al Villarreal en un caótico partido

El gol de Yan Diomande en el minuto 62 le dio al Real Madrid tres puntos vitales ante el Villarreal. Los blancos cerraron el partido con diez hombres tras la expulsión de Vinícius Jr.

Compartir:
Celebración del Real Madrid ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu - EFE
Celebración del Real Madrid ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Real Madrid se impuso por 1-0 al Villarreal en el Santiago Bernabéu en la octava jornada de La Liga, gracias a un gol de Yan Diomande que llegó tras una primera mitad equilibrada y sin grandes ocasiones. El joven extremo marfileño, titular en la banda izquierda en detrimento de Vinícius Júnior, aprovechó un preciso pase de Federico Valverde para definir con un disparo cruzado desde el interior del área que batió a Gulácsi. El tanto, inicialmente anulado por fuera de juego, fue finalmente validado por el VAR tras confirmarse la posición reglamentaria del delantero, lo que permitió a los blancos romper el empate y encaminar un triunfo necesario tras la reciente derrota en el derbi contra el Atlético de Madrid.

La segunda parte se vio marcada por una jugada en cuestión. Vinícius, que había entrado desde el banquillo, anotó lo que parecía el segundo gol tras una gran jugada de Jude Bellingham, pero el VAR lo anuló poco después. El brasileño fue expulsado por conducta violenta al tirar del pelo a un rival (Saliba) cuando ambos cruzaban la línea divisoria; el árbitro Díaz de Mera, tras revisar las imágenes, no dudó en mostrar la roja. José Mourinho, técnico del Real Madrid, también vio una amarilla por protestar de forma vehemente una decisión arbitral, en un encuentro en el que el conjunto visitante, pese a apretar en algunos tramos, no logró igualar el marcador.

Real Madrid gana con un jugador menos

Con este resultado, el Real Madrid suma 18 puntos en ocho jornadas y se sitúa en la tercera posición de la clasificación, por detrás del Barcelona (que mantiene un pleno de victorias y lidera con 24 puntos) y del Atlético de Madrid. El triunfo permite a los de Mourinho recortar distancias respecto a la cabeza y afianzar su presencia en zona de Champions, aunque aún dependen de los resultados de otros equipos para consolidar el puesto. El gol de Diomande, fichaje destacado de la temporada, supone un impulso importante para el joven atacante y refuerza la competencia interna en la delantera blanca.

De cara a esta semana, el Real Madrid se concentra en la Champions League. El próximo compromiso europeo será el miércoles 14 de octubre, cuando visiten al Roma en la segunda jornada de la fase de liga.

Posteriormente, recibirán al Leipzig en el Bernabéu el 21 de octubre. Entre medias, en La Liga, se medirán al Sevilla el domingo 18 en casa, antes de afrontar el Clásico en el Camp Nou el 25 de octubre. Un calendario exigente que pondrá a prueba la profundidad de la plantilla, especialmente con la sanción que arrastrará Vinícius tras su expulsión.

Foto embed
Partido entre Real Madrid y Villarreal por LaLiga española - Agencia EFE
Standings provided by Sofascore

En Portada

Fenómenos meteorológicos causan ambiente cálido, húmedo e inestablet
Nacionales

Fenómenos meteorológicos causan ambiente cálido, húmedo e inestable

01:02 PM, Oct 10
Ataque armado deja piloto de autobús extraurbano heridot
Nacionales

Ataque armado deja piloto de autobús extraurbano herido

08:34 AM, Oct 10
Tiroteo en una vivienda de Pensilvania deja nueve muertos, incluidos dos niñost
Internacionales

Tiroteo en una vivienda de Pensilvania deja nueve muertos, incluidos dos niños

11:59 AM, Oct 10
¡Quedó dentro de las mejores! Ximena Carrillo brilla en el Miss Grand Internationalt
Farándula

¡Quedó dentro de las mejores! Ximena Carrillo brilla en el Miss Grand International

10:38 AM, Oct 10
Mourinho cancela la conferencia de prensa tras el Real Madrid-Villarrealt
Deportes

Mourinho cancela la conferencia de prensa tras el Real Madrid-Villarreal

03:44 PM, Oct 10

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaPNCLiga NacionalEE.UU.Violenciaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar