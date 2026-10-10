Resultado Real Madrid vs. Villarreal - Jornada 8 LaLiga

El Real Madrid se impuso por 1-0 al Villarreal en el Santiago Bernabéu en la octava jornada de La Liga, gracias a un gol de Yan Diomande que llegó tras una primera mitad equilibrada y sin grandes ocasiones. El joven extremo marfileño, titular en la banda izquierda en detrimento de Vinícius Júnior, aprovechó un preciso pase de Federico Valverde para definir con un disparo cruzado desde el interior del área que batió a Gulácsi. El tanto, inicialmente anulado por fuera de juego, fue finalmente validado por el VAR tras confirmarse la posición reglamentaria del delantero, lo que permitió a los blancos romper el empate y encaminar un triunfo necesario tras la reciente derrota en el derbi contra el Atlético de Madrid.
La segunda parte se vio marcada por una jugada en cuestión. Vinícius, que había entrado desde el banquillo, anotó lo que parecía el segundo gol tras una gran jugada de Jude Bellingham, pero el VAR lo anuló poco después. El brasileño fue expulsado por conducta violenta al tirar del pelo a un rival (Saliba) cuando ambos cruzaban la línea divisoria; el árbitro Díaz de Mera, tras revisar las imágenes, no dudó en mostrar la roja. José Mourinho, técnico del Real Madrid, también vio una amarilla por protestar de forma vehemente una decisión arbitral, en un encuentro en el que el conjunto visitante, pese a apretar en algunos tramos, no logró igualar el marcador.
Real Madrid gana con un jugador menos
Con este resultado, el Real Madrid suma 18 puntos en ocho jornadas y se sitúa en la tercera posición de la clasificación, por detrás del Barcelona (que mantiene un pleno de victorias y lidera con 24 puntos) y del Atlético de Madrid. El triunfo permite a los de Mourinho recortar distancias respecto a la cabeza y afianzar su presencia en zona de Champions, aunque aún dependen de los resultados de otros equipos para consolidar el puesto. El gol de Diomande, fichaje destacado de la temporada, supone un impulso importante para el joven atacante y refuerza la competencia interna en la delantera blanca.
De cara a esta semana, el Real Madrid se concentra en la Champions League. El próximo compromiso europeo será el miércoles 14 de octubre, cuando visiten al Roma en la segunda jornada de la fase de liga.
Posteriormente, recibirán al Leipzig en el Bernabéu el 21 de octubre. Entre medias, en La Liga, se medirán al Sevilla el domingo 18 en casa, antes de afrontar el Clásico en el Camp Nou el 25 de octubre. Un calendario exigente que pondrá a prueba la profundidad de la plantilla, especialmente con la sanción que arrastrará Vinícius tras su expulsión.