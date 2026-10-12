 La UEFA Champions League regresa esta semana
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La UEFA Champions League regresa esta semana

Tras varias semanas sin actividad por el parón de selecciones, la Champions League vuelve a partir de este martes con duelos muy atractivos

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La UEFA Champions League vuelve a ocupar el centro de la escena futbolística con la segunda jornada de la fase liga, que se disputa entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre de 2026. Tras un arranque intenso en septiembre, los 36 equipos participantes buscan sumar puntos clave en un formato que premia la consistencia a lo largo de ocho fechas. Los aficionados en Guatemala podrán seguir los encuentros en horarios accesibles, con la mayoría de los partidos programados para la una de la tarde hora local.

Esta jornada promete duelos de alto voltaje, desde enfrentamientos entre históricos europeos hasta partidos que pueden definir el rumbo de varios clubes en la tabla. Equipos como el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City y el Bayern Múnich protagonizan encuentros atractivos, mientras que sorpresas de la primera fecha buscarán consolidarse. La fase liga continúa su camino hacia la clasificación directa de los ocho mejores y el playoff para los siguientes dieciséis, lo que otorga una relevancia especial a cada resultado.

Segunda jornada de la Champions League

A continuación se detalla la programación completa de la jornada, con los horarios correspondientes a Guatemala (UTC-6), para que no te pierdas ningún encuentro.

Martes 13 de octubre

  • Lens vs. Sporting CP — 10:45 a. m.
  • Sabah vs. Slavia Praha — 10:45 a. m.
  • Arsenal vs. Lille — 1:00 p. m.
  • Atlético de Madrid vs. Manchester United — 1:00 p. m.
  • Inter vs. Club Brugge — 1:00 p. m.
  • Galatasaray vs. Barcelona — 1:00 p. m.
  • RB Leipzig vs. PSV Eindhoven — 1:00 p. m.
  • Viking vs. Bayern Múnich — 1:00 p. m.
  • Villarreal vs. Napoli — 1:00 p. m.

Miércoles 14 de octubre

  • Feyenoord vs. Como — 10:45 a. m.
  • LASK vs. Liverpool — 10:45 a. m.
  • Roma vs. Real Madrid — 1:00 p. m.
  • Aston Villa vs. Fenerbahçe — 1:00 p. m.
  • Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — 1:00 p. m.
  • Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund — 1:00 p. m.
  • Manchester City vs. Paris Saint-Germain — 1:00 p. m.
  • Real Betis vs. Porto — 1:00 p. m.
  • Slovan Bratislava vs. Stuttgart — 1:00 p. m.
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Trofeo de la UEFA Champions League - Agencia EFE

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