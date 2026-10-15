 Diego Santis sufre caída tras ser expulsado ante Aurora
Deportes

La caída de Diego Santis, lo más viral del Comunicaciones vs. Aurora

Conoce todas las expulsiones que ha sufrido el “Albo” durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.

Compartir:
Diego Santis, jugador de Comunicaciones
Diego Santis, jugador de Comunicaciones / FOTO: Christoper Chang
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Diego Santis fue expulsado del duelo entre Comunicaciones vs. Aurora al cierre de la primera parte de un duelo correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, pero al momento de que el jugador se dirigía a la zona del camerino se resbaló en una manta publicitaria y terminó por los suelos, situación que ha sido viralizada por aficionados a través de las redes sociales.

Esta es la segunda expulsión de Diego Santis durante el Torneo Apertura 2026 y su tarjeta roja terminó por repercutir al cuadro de Comunicaciones que al final de los 90 minutos terminó perdiendo 1-2 en su estadio, el Cementos Progreso de la zona 6 capitalina.

Comunicaciones: cuatro victorias y ocho derrotas en Apertura 2026

El “Crema” apela a un triunfo de Municipal ante Cobán Imperial para evitar ser penúltimo lugar del campeonato.

La caída de Diego Santis

Al minuto 40, Comunicaciones ya perdía 1-2. Paolo Dantaz adelantó a los "Cremas" al 21, pero luego se vino la remontada con anotaciones de Luis Aguilar al 31 y Héctor Morales al 37.

Cuando se jugaba el minuto 40, Diego Santis cometió una falta a un rival y el árbitro Cristopher Corado lo terminó expulsado. El cuerpo técnico de Comunicaciones pidió la revisión de la jugada en el Football Video Support (FVS) y tras dos minutos de deliberación, el central ratificó su decisión terminó por expulsar al jugador local.

Con un rostro lleno de incredulidad, rabia y desesperación, Diego Santis terminó por abandonar el terreno de juego. Para agilizar el partido, Santis tomó la determinación de irse de prisa al camerino, pero en su intento, un resbalón hizo que cayera al suelo, provocando una serie de comentarios en redes sociales, por los propios seguidores blancos y sus detractores.  

Las expulsiones de Comunicaciones en el Apertura 2026

Comunicaciones ha tenido siete expulsados durante las primeras 14 jornadas del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, donde Diego Santis ya repitió, debido a que sufrió expulsión en la jornada 2 ante San Pedro y en la jornada 14 ante aurora.

Por su parte, Aurora es un rival incómodo para los "Cremas" ya que durante dos partidos celebrados en la fase de regular, ha provocado la expulsión de tres jugadores: Elsa Martín, Nelso García y Diego Santis.    

  • J2: Comunicaciones vs. San Pedro: Marco Domínguez al 67 y Diego Santis al 72
  • J3: Auror vs. Comunicaciones: Elsa Martín al 58 y Nelso García al 72
  • J8: Comunicaciones vs. Marquense: Omar Duarte al 7 y Agustín Vuletich al 58
  • J11: Xelajú vs. Comunicaciones: Brayam Castañeda al 90+8
  • J14: Comunicaciones vs. Aurora: Diego Santis al 42.  
Foto embed
fotogaleria-comunicaciones-vs-aurora-apertura-2026(14) -

En Portada

Tribunal ordena colocar plaqueta en memoria de dos agentes de la PNC asesinadost
Nacionales

Tribunal ordena colocar plaqueta en memoria de dos agentes de la PNC asesinados

08:20 AM, Oct 15
Deslizamiento de tierra deja personas soterradas en la zona 7t
Nacionales

Deslizamiento de tierra deja personas soterradas en la zona 7

07:02 AM, Oct 15
Chimaltenango: Cuatro heridos por colisión de motocicletast
Nacionales

Chimaltenango: Cuatro heridos por colisión de motocicletas

06:26 AM, Oct 15
Trudy se intensifica a huracán y amenaza con fuertes lluviast
Internacionales

Trudy se intensifica a huracán y amenaza con fuertes lluvias

07:46 AM, Oct 15
Carlos Barahona se suma a la lista de escándalos en el futbol de Costa Ricat
Deportes

Carlos Barahona se suma a la lista de escándalos en el futbol de Costa Rica

09:24 AM, Oct 15

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosLiga NacionalPNCViolenciaEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar