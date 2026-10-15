Diego Santis sufre caída tras ser expulsado ante Aurora

Diego Santis fue expulsado del duelo entre Comunicaciones vs. Aurora al cierre de la primera parte de un duelo correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, pero al momento de que el jugador se dirigía a la zona del camerino se resbaló en una manta publicitaria y terminó por los suelos, situación que ha sido viralizada por aficionados a través de las redes sociales.
Esta es la segunda expulsión de Diego Santis durante el Torneo Apertura 2026 y su tarjeta roja terminó por repercutir al cuadro de Comunicaciones que al final de los 90 minutos terminó perdiendo 1-2 en su estadio, el Cementos Progreso de la zona 6 capitalina.
La caída de Diego Santis
Al minuto 40, Comunicaciones ya perdía 1-2. Paolo Dantaz adelantó a los "Cremas" al 21, pero luego se vino la remontada con anotaciones de Luis Aguilar al 31 y Héctor Morales al 37.
Cuando se jugaba el minuto 40, Diego Santis cometió una falta a un rival y el árbitro Cristopher Corado lo terminó expulsado. El cuerpo técnico de Comunicaciones pidió la revisión de la jugada en el Football Video Support (FVS) y tras dos minutos de deliberación, el central ratificó su decisión terminó por expulsar al jugador local.
Con un rostro lleno de incredulidad, rabia y desesperación, Diego Santis terminó por abandonar el terreno de juego. Para agilizar el partido, Santis tomó la determinación de irse de prisa al camerino, pero en su intento, un resbalón hizo que cayera al suelo, provocando una serie de comentarios en redes sociales, por los propios seguidores blancos y sus detractores.
Las expulsiones de Comunicaciones en el Apertura 2026
Comunicaciones ha tenido siete expulsados durante las primeras 14 jornadas del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, donde Diego Santis ya repitió, debido a que sufrió expulsión en la jornada 2 ante San Pedro y en la jornada 14 ante aurora.
Por su parte, Aurora es un rival incómodo para los "Cremas" ya que durante dos partidos celebrados en la fase de regular, ha provocado la expulsión de tres jugadores: Elsa Martín, Nelso García y Diego Santis.
- J2: Comunicaciones vs. San Pedro: Marco Domínguez al 67 y Diego Santis al 72
- J3: Auror vs. Comunicaciones: Elsa Martín al 58 y Nelso García al 72
- J8: Comunicaciones vs. Marquense: Omar Duarte al 7 y Agustín Vuletich al 58
- J11: Xelajú vs. Comunicaciones: Brayam Castañeda al 90+8
- J14: Comunicaciones vs. Aurora: Diego Santis al 42.