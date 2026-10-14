Comunicaciones sumó su octava derrota del Apertura 2026

Comunicaciones no levanta cabeza en este Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, y esta noche, ante Aurora, acumuló su octava derrota dentro de la actual temporada, y sigue estando en los últimos lugares de la tabla de posiciones, situación que pone el ambiente tenso dentro del camerino del técnico mexicano Roberto Montoya.
Con el técnico mexicano Roberto Hernández, Comunicaciones se hundió en la tabla de posiciones la temporada pasada y estuvo cerca de descender, y con la llegada de Marco Antonio Figueroa, si bien es cierto, el "Crema" evitó el descenso, no pudo compactar un equipo que tuviese peleando por el título nacional, instancia de la cual ya es una costumbre para los capitalinos.
Figueroa comenzó esta nueva temporada con los ánimos arriba y con el objetivo de dejar atrás aquella destroza temporada, pero los resultados no le acompañaron y al final terminó dejando a la institución por una oferta laboral en el futbol nicaragüense. Tras la salida de Marco Antonio Figueroa llegó el mexicano Roberto Montoya, un técnico especializado en el futbol chapín, y que en su momento sacó campeón al Cobán Imperial.
Roberto Montoya no levanta a los "Albos"
Roberto Montoya tomó a Comunicaciones en la octava fecha del Torneo Apertura 2026 y fue una derrota de local ante Deportivo Marquense 0-2 el 9 de septiembre.
Han sido siete juegos dirigidos para el estratega mexicano, de los cuales, cinco han terminado en derrota y solamente lleva un triunfo y un empate.
Pero a nivel general, Comunicaciones ya disputó 14 partidos, de los cuales solamente acumula cuatro triunfos y dos empates, resultados que le dan un total de 14 puntos para ser esta noche el décimo lugar, pero con peligro de caer a la décima primera si Cobán Imperial suma unidades (empate o victoria) ante Municipal este jueves.
Son ocho derrotas que tiene Comunicaciones en 14 partidos y el cierre de la fase regular se acerca por lo que los "Albos" deben ganar puntos para meterse en el top 6 de los equipos de Liga Nacional ya que la opción de ser líder o sublíder se esfuma muy rápidamente.
Son ocho partidos los que le restan al "Crema" para intentar levantar la imagen de este golpeado club. Los rivales que le viene son: Malacateco, Antigua, Municipal, Mixco, Marquense, Cobán Imperial, Guastatoya y Xelajú.