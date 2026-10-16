 Héctor Morales encabeza la tabla de goleo del Apertura 2026
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Héctor Morales y Agustín Maziero, la lucha por el título de goleo

Conoce cómo está la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2026 tras disputadas 14 jornadas.

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Héctor Morales de Aurora y Agustín Maziero de Antigua luchan por el título de goleo
Héctor Morales de Aurora y Agustín Maziero de Antigua luchan por el título de goleo / FOTO: Clubes
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El guatemalteco Héctor Morales y el argentino Agustín Maziero mantienen una férrea lucha por el título de goleo del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, que cumplió la jornada 14. Ambos jugadores están empatados en goles, siete tantos cada uno, pero es el jugador de Aurora F. C. el que mantiene la primera casilla por haber convertido los goles en menos tiempo que el futbolista de Antigua G. F. C.

La jornada 14 comenzó el miércoles con el duelo entre Comunicaciones y Aurora, y la misma dio una sorpresa ya que los "Aurinegros" ganaron 1-2 con tantos de Luis Aguilar y Héctor Morales, que remontaron el tanto inicial de Paolo Dantaz.

El gol de Héctor Morales fue el séptimo del campeonato. Además, logró marcar por sexta vez de forma consecutiva.

Héctor Morales anotó en la derrota ante Mixco (3-2) por la jornada 9, dio el triunfo ante Marquense (1-0) en la 10, y marcó en las derrotas ante Cobán Imperial (3-2) en la 11 y Guastatoya (2-1) en la 12 y marcó el empate ante Xelajú (1-1) en la 13. Para la fecha 14, hizo el tanto del gane ante Comunicaciones (1-2).

La fecha 15 deparará para Aurora un duelo ante San Pedro en el estadio Cementos Progreso a las 11:30 horas del domingo 18 de octubre, y ahí Héctor Morales intentará marcar por séptimo partido de forma consecutiva. ¿Lo logrará?

Aurora vence a Comunicaciones, que suma su octava derrota del campeonato

Héctor Morales sigue marcando un gran momento con los “Aurinegros”: seis partidos consecutivos anotando, es goleador del torneo y da triunfo en el derbi.

El séptimo tanto de Agustín Maziero

Por su parte, Agustín Maziero jugó con Antigua en el duelo que empataron de visita ante Deportivo Guastatoya. En aquel compromiso disputado el miércoles 14 de octubre, Maziero hizo el 0-1 parcial, luego, Javier Estrada al 59 igualó las acciones. 

Maziero hizo su séptimo tanto del campeonato e igualó los siete goles del nacional Héctor Morales, por lo que la pelea por el liderato de goleo está al rojo vivo.

En el tercer plan está Kevin López de Antigua con 6 tantos. Luego sigue un grupo de seis jugadores que lleva 5 goles cada uno.

Tabla de goleadores del Torneo Apertura 2026

No. Jugador  Equipo  Goles 
1 Héctor Morales (GUA) Aurora  7
2 Agustín Maziero (ARG) Antigua  7
3 Kevin López (ARG) Antigua  6
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Aurora de la mano de Héctor Morales ganó el partido a Xelajú - Alex Meoño

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