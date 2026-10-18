 LaLiga: Kylian Mbappé se acerca a tres goles de Raphinha
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Lucha por el “Pichichi”: Mbappé se acerca a tres goles de Raphinha

Raphinha, que reapareció este sábado ante el Betis tras superar una lesión, suma doce anotaciones.

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Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid
Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid / FOTO: EFE
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Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y autor de un doblete en la victoria por 4-1 contra el Sevilla, se acercó este domingo a tres goles del liderato de la tabla de anotadores de Raphinha, atacante del Barcelona.

Raphinha, que reapareció este sábado ante el Betis tras superar una lesión, suma doce aciertos por los nueve que lleva Mbappé, que volvió a batir la portería contraria en el campeonato tras dos encuentros sin hacerlo.

También anotó un gol Lamine Yamal, en el triunfo por 2-5 del Barcelona contra el Betis.

El extremo internacional español ha logrado ocho dianas, una más que Ante Budimir, autor de uno de los tantos con los que Osasuna reencontró el triunfo ante el Racing de Santander.

La jornada, además, supuso el quinto gol en esta temporada liguera de Álex Baena con el Atlético de Madrid, que se impuso por 0-1 al Espanyol con un remate suyo desde el borde del área, y el reestreno de Mikel Oyarzabal, que marcó por primera vez en este curso con un doblete con la Real Sociedad ante el Málaga.

Real Madrid golea al Sevilla en la semana previa al Clásico

El Madrid gana 4-1 al Sevilla con goles de Güler, Mbappé (2) y Diomande; Bueno descontó. Se sitúa tercero y esta semana recibe al Leipzig antes del Clásico en el Camp Nou.

Clasificación tras la novena jornada de LaLiga

  • Con 12 goles: Raphinha (BRA) del Barcelona
  • Con 9 goles: Kylian Mbappé (FRA) del Real Madrid
  • Con 8 goles: Lamine Yamal (ESP) del Barcelona
  • Con 7 goles: Ante Budimir (CRO) de Osasuna, Yassir Zabiri (MAR) de Racing y Sergio Camello (ESP) de Rayo Vallecano
  • Con 6 goles: Roberto Fernández (ESP) del Espanyol.

Los últimos goleadores de LaLiga

Tres jugadores del Real Madrid, uno del Barcelona y otro de Girona han sido los últimos cinco "Pichichis" de LaLiga. Karim Benzema y en dos oportunidades Kylian Mbappé, ambos del Real Madrid, han terminado en las últimas cinco temporadas como los goleadores de la liga española.

Por su parte, Robert Lewandowski y Artem Dovbyk salieron goleadores con Barcelona y Girona, respectivamente.   

  • 2025-2026: Kylian Mbappé (Real Madrid) con 25 goles
  • 2024-2025: Kylian Mbappé (Real Madrid) con 31 goles
  • 2023-2024: Artem Dovbyk (Girona) con 24 goles
  • 2022-2023: Robert Lewandowski (Barcelona) con 23 goles
  • 2021-2022: Karim Benzema (Real Madrid) con 25 goles. 
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Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid - EFE

*Información EFE. 

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