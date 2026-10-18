Resultado Real Madrid vs. Sevilla - Jornada 9 LaLiga

El Real Madrid se impuso por 4-1 al Sevilla en el Santiago Bernabéu en la novena jornada de LaLiga EA Sports 2026/27. Los blancos, dirigidos por José Mourinho, dominaron el encuentro y cerraron el partido con un gol de Yan Diomande en el minuto 81. Arda Güler abrió el marcador en el 29 con un zurdazo a la escuadra tras un contragolpe, y Kylian Mbappé amplió la ventaja en el 36 con una definición de cerca asistido por Jude Bellingham. El francés anotó el tercero desde el punto de penalti en el 62, con un Panenka. Manu Bueno descontó para el Sevilla antes de que Diomande sellara el definitivo en el 81.
El partido reflejó el control madrileño en posesión y en las transiciones, aunque el Sevilla encontró el descuento y obligó a no relajarse hasta el final. Los blancos, sin Vinícius por sanción, resolvieron con las aportaciones de Güler, Bellingham, Mbappé y Diomande. El conjunto andaluz compitió en los duelos y logró marcar a través de Bueno, pero no pudo alterar el desenlace. Courtois y la defensa mantuvieron la portería a salvo el resto del tiempo, mientras el Bernabéu vio cómo el resultado se ampliaba en los últimos minutos.
Lo que viene para el Real Madrid
Con los tres puntos, el Real Madrid alcanza los 21 puntos tras nueve jornadas y se sitúa en tercera posición, a seis puntos del Barcelona (27) y a uno del Atlético de Madrid (22), por delante del Real Betis (19). El triunfo ante los sevillanos consolida su presencia en la zona alta de la clasificación y llega en un momento clave del calendario.
Esta semana concentra dos compromisos de máxima exigencia. El miércoles 21 de octubre el Madrid recibe al RB Leipzig en el Bernabéu por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. El domingo 25 viaja al Camp Nou para disputar el Clásico ante el Barcelona en la décima jornada de LaLiga. Los de Mourinho afrontan así un doble duelo decisivo, primero en casa en Europa y después en el feudo del líder del campeonato español.