Resultado Municipal vs. Guastatoya por el Apertura 2026

Municipal y Deportivo Guastatoya se midieron la noche de este domingo 18 de octubre como parte de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, y en juego estaba momentáneamente el liderato de la competencia, con leve ventaja de la visita por un punto por delante del "Mimado de la Afición".
Apertura 2026: Municipal 1-1 Guastatoya
En el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, los "Rojos" recibieron al "Pecho Amarillo" y en 8 segundos de juego, el árbitro Walter López debió amonestar a Aubrey David por una falta contra su rival.
Al minuto 5, José Almanza anotaba, pero una posición adelantada hacía que la jugada se anulara.
Más adelante, Municipal encontró el 1-0 al minuto 11 tras el cobro de un tiro libre el cual de carambola fue metido por el defensor José Almanza. Era un triunfo vital para los de casa que en ese momento tomaban el liderato parcial de la competencia.
Al 34, un tiro libre a favor de Guastatoya terminó con el gol de empate. Fue Emanuel Yori, el capitán de equipo que dirige Martín García, quien logró la igualdad del duelo en una jugada donde lucía mal la defensa roja. Aunque en la jugada existió un leve toque de Carlos Alvarado y el central se lo cedió a él, aunque la celebración y los focos de atención fueron para Yori.
Guastatoya sale con liderato de El Trébol
La noticia en el arranque del segundo tiempo fue la lesión de Rudy Muñoz. Era el 55 cuando en una barrida, Ariel Lom lastimó a Muñoz. El árbitro lo amonestó, pero Municipal pidió intervención del Football Video Support (FVS) y tras la revisión, Walter López mantuvo su decisión y no expulsó al jugador guastatoyano. Ya en el 59, Muñoz abandonó el terreno del juego.
Al 62, Guastatoya anotaba por intermedio de Ariel Lom, pero el árbitro de forma inmediata levantó su mano señalando posición adelantada. La jugada se revisó en el FVS y se determinó que Víctor Ávalos, quien inició con la acción, estaba en posición adelantada y por ende quedó anulada toda la jugada.
El mismo Ávalos se perdía el gol del triunfo en un fallo inexplicable al 69 cuando remató desviado y tenía más clara la opción de gol en asistir José Almanza.
El partido lo cerró mejor Guastatoya, pero no pudo encontrar el gol. Con este empate, el "Pecho Amarillo" asume por el momento el liderato del campeonato con 27 puntos a la espera del resultado de Antigua (26 puntos) de este lunes cuando se mida a Xelajú.