En Inglaterra dan por hecho que el City descenderá

El Manchester City afrontaría una de las sanciones más severas de su historia si se confirman las previsiones de algunos medios de comunicación ingleses, que apuntan a una importante deducción de puntos por las presuntas irregularidades financieras investigadas por la Premier League. Según estas informaciones, el castigo podría provocar el descenso del conjunto celeste a la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, y comprometer su permanencia en esa división durante al menos dos temporadas.
La polémica gira en torno a los 115 cargos que la Premier League presentó contra el club por supuestas infracciones financieras relacionadas con sus cuentas, sus ingresos comerciales y el cumplimiento de las normas económicas de la competición. El proceso ha generado una prolongada disputa entre ambas partes y mantiene bajo presión a la institución, que ha rechazado las acusaciones. Las informaciones citadas sostienen que una eventual resolución desfavorable para el City podría traducirse en una sanción deportiva de enorme magnitud, aunque todavía no debe darse por confirmado ningún castigo.
Castigo histórico para el Manchester City
De acuerdo con el análisis publicado por Daily Mail, una de las posibilidades que se barajan es una deducción de puntos lo suficientemente elevada como para condenar al equipo al descenso. A esa medida podría sumarse una multa económica considerable y una segunda penalización que dificultaría su regreso inmediato a la máxima categoría. De aplicarse un castigo adicional en la Championship, el Manchester City podría permanecer en la segunda división durante al menos dos campañas, aunque la ejecución de una medida de ese tipo dependería de las decisiones de las autoridades competentes.
Entre los escenarios mencionados también figura la posibilidad de expulsar al club de la Premier League y obligarlo a competir en League Two, la cuarta categoría del fútbol inglés. Sin embargo, esa alternativa se considera menos probable debido a las consecuencias que tendría para la estructura de las competiciones profesionales del país. La opción de una deducción de puntos acompañada de una sanción económica permitiría imponer un castigo deportivo importante sin recurrir a una medida que alteraría de forma extraordinaria la organización del fútbol inglés.
Más allá de las consecuencias deportivas, el caso también podría tener repercusiones para la propiedad y la gestión del Manchester City. Una resolución adversa, especialmente si fuera confirmada tras los recursos correspondientes, aumentaría la presión sobre los responsables del club y podría afectar su reputación internacional. No obstante, mientras el procedimiento siga abierto y no exista una sanción definitiva oficialmente comunicada, el descenso debe entenderse como un escenario planteado en las informaciones periodísticas, no como un desenlace confirmado. La resolución del expediente será determinante para establecer el alcance de las consecuencias y el futuro inmediato de una de las instituciones más poderosas del fútbol europeo.