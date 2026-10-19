 Disturbios en París no afectarán el duelo entre PSG y Barça
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Los disturbios en París no afectarán el duelo entre PSG y Barcelona

Pese a los graves disturbios en Francia y los posibles toques de queda, el duelo entre PSG y Barcelona por la Champions League se disputará según lo previsto.

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Disturbios en París durante la jornada de este fin de semana - EFE
Disturbios en París durante la jornada de este fin de semana / FOTO: Agencia EFE
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El partido entre el París Saint-Germain y el FC Barcelona, correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones, se disputará según lo previsto, pese a los graves disturbios que han sacudido a Francia durante los últimos días. Así lo confirmó este lunes el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, quien descartó la posibilidad de aplazar el encuentro programado en el Parque de los Príncipes, en la capital francesa.

"Se ha planteado la posibilidad de posponer eventos. La cuestión no se plantea para el partido del PSG contra el Barcelona de mañana. Los partidos no están en entredicho", afirmó Nuñez, al referirse a las medidas que las autoridades evalúan para hacer frente a la situación de inseguridad. El encuentro está previsto para las 13:00 horas (de Guatemala), en el estadio ubicado en el distrito XVI, al oeste de París.

El París Saint-Germain vs. Barça sigue en pie

La capital francesa ha sido uno de los principales escenarios de los disturbios, los saqueos y los actos de vandalismo registrados en el país, en un contexto marcado por el descontento social. Los incidentes se produjeron al margen de las manifestaciones del sábado 17 de octubre, en las que cientos de miles de personas salieron a las calles para protestar contra el aumento del costo de la vida, el deterioro de los servicios públicos y otras demandas. Ante este panorama, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció la aplicación de toques de queda parciales en determinadas zonas, aunque todavía no se ha precisado si las restricciones afectarán al distrito donde se disputará el encuentro.

En el plano deportivo, el choque entre PSG y Barcelona promete ser uno de los más atractivos de la jornada, ya que ambos equipos llegan con pleno de victorias tras las dos primeras fechas de la fase liga. El conjunto parisino, dirigido por Luis Enrique, ocupa el primer puesto de la clasificación, mientras que el equipo de Hansi Flick marcha en la segunda posición. Por ahora, la preocupación por los disturbios no ha alterado los planes para un enfrentamiento que reúne a dos de los principales aspirantes a avanzar en la competición europea.

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Protestas y disturbios en Paris, Francia, este fin de semana - Agencia EFE

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