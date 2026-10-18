 Roban artículos de Lionel Messi durante los saqueos en París
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Roban artículos de colección de Lionel Messi durante los saqueos en París

Encapuchados aprovecharon los saqueos en París para robar artículos de colección de Lionel Messi, entre ellos una camiseta y una banda de capitán autografiadas.

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Roban artículos de colección de Lionel Messi durante los saqueos en París - RR.SS.
Roban artículos de colección de Lionel Messi durante los saqueos en París / FOTO: RR.SS.
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La jornada de protestas que sacudió París, Francia, terminó con enfrentamientos, daños en edificios y comercios, y numerosos saqueos que dejaron importantes pérdidas materiales. Entre las imágenes que más llamaron la atención en redes sociales destacaron las de dos encapuchados que presumieron el robo de piezas de colección relacionadas con Lionel Messi, el astro argentino y una de las figuras más reconocidas de la historia del futbol.

Los videos difundidos en internet mostraron a los presuntos responsables exhibiendo los objetos sustraídos. En una de las grabaciones, uno de los sujetos aparece con un cuadro que contiene una camiseta del FC Barcelona autografiada por Messi. La prenda, protegida por un marco, formaba parte de una colección de recuerdos vinculados con la trayectoria del delantero durante su etapa con el conjunto blaugrana.

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Protestas y disturbios en Paris, Francia, este fin de semana - Agencia EFE

Roban artículos de valor que pertenecieron a Messi

En otro de los clips se observa una segunda pieza de colección: un cuadro que incluye una banda de capitán utilizada por el futbolista argentino durante un partido con el Barcelona. Al igual que la camiseta, el objeto cuenta con la firma del jugador, lo que incrementa su valor como recuerdo deportivo. Las imágenes se viralizaron rápidamente y convirtieron el robo de estos artículos en uno de los episodios más comentados de los disturbios registrados en la capital francesa.

Los saqueos dejaron una estela de destrucción en distintas zonas de París. Durante la mañana siguiente, los servicios de limpieza trabajaron para retirar contenedores quemados, restos de bicicletas y otros objetos utilizados para levantar barricadas. También se reportaron escaparates destrozados, establecimientos vaciados y mercancías esparcidas por las aceras, mientras comercios, supermercados y farmacias presentaban daños considerables. En medio de ese escenario, el robo de las piezas relacionadas con Messi reflejó cómo los disturbios afectaron tanto a los negocios como a los artículos de colección y otros bienes de valor.

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